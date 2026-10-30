Siguldas novadā 26 laureāti saņems balvas par ieguldījumu izglītībā
Šodien, 30. oktobrī, Siguldā godinās 26 “Gada balvas izglītībā 2026” laureātus par izcilu ieguldījumu Siguldas novada izglītībā. Apbalvojumi tiks pasniegti cilvēkiem un komandām, kuru darbs palīdz bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem mācīties droši, jēgpilni un ar prieku. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks plkst. 18.00 Siguldas kultūras centrā “Siguldas devons”.
Par ieguldījumu izglītībā 2025./2026. mācību gadā “Gada balvu izglītībā 2026” saņems 26 laureāti – tie ir 26 stāsti par cilvēkiem, kuru darbs kādam sniedzis atbalstu, palīdzējis atrast īsto ceļu vai vienkārši ļāvis justies gaidītam. Viņus vieno ieguldījums, kas palīdz Siguldas novadā mācīties droši, jēgpilni un ar prieku gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Piektdien, 30. oktobrī, plkst. 18.00 Siguldas kultūras centrā “Siguldas devons” notiks “Gada balvas izglītībā 2026” pasniegšanas ceremonija. Tajā Siguldas novads godinās un teiks “paldies” cilvēkiem, kuri ar savu darbu, sirdi un ikdienas
“Gada balvas izglītībā 2026” laureāti
Par mūža ieguldījumu izglītībā
- Anita Ūdre, Siguldas Valsts ģimnāzija,
- Diāna Dzelvīte, Mālpils Mūzikas un mākslas skola,
- Edīte Kanberga, Krimuldas vidusskola,
- Elita Vīgante, Siguldas 1. pamatskola.
Gada balva par izcilību
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- Inta Janule, Siguldas Valsts ģimnāzija,
- Siguldas 1. pamatskolas komanda.
Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā
- Lana Vanaga, Inčukalna pamatskola,
- Sigita Pole, Laurenču sākumskola.
Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā
- Ilona Brakovska, Siguldas Valsts ģimnāzija.
Gada balva pirmsskolas izglītībā
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- Elita Kārkliņa, pirmsskolas izglītības iestāde “Ezerciems”,
- Ilze Deņisova, pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”,
- Kristīne Zverbule, pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”.
Gada balva atbalstam bērnu uzraudzībā un izglītošanā
- Kristian Dubravka, Mores pamatskola.
Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā
- Dace Gžibovska, Laura Rostoka, Vineta Inberga un Margarita Liepiņa, Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” direktores vietnieces,
- Ieva Apare, Siguldas Sporta skola,
- Roberta Kumsāre, Siguldas Valsts ģimnāzija.
Gada balva mūžizglītībā
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- Ginta Virziņa, Siguldas Senioru skola.
Gada veiksmīgākā debija
- Zane Martinsone, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola.
Gada balva izglītības procesa atbalstam
- Inese Rupeika, Krimuldas vidusskola,
- Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” Vecāku padome,
- Sandra Kondrāte, Siguldas novada Jaunrades centrs,
- Sandra Parfenkova, Siguldas 1. pamatskola.
Izglītības mecenāts
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- Džons Martins Tallijs un Arnis Riekstiņš, SIA “Mikrotīkls”,
- SIA “R.D.A.” vadības komanda.
Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs
- Aiga Cunska, Siguldas pilsētas vidusskola.
Gada balva vides izglītībā
- Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” pedagogu kolektīvs.
Atgādinām, ka šoruden Siguldas novada pašvaldība aicināja ikvienu pieteikt pedagogu, komandu vai organizāciju, kas 2025./2026. mācību gadā ar savu darbu, attieksmi, idejām vai sasniegumiem sniegusi īpašu ieguldījumu Siguldas novada izglītības dzīvē. Pieteikumus izvērtēja komisija, kuras sastāvā bija:
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- Edgars Bajaruns, Siguldas novada Digitālā centra direktors,
- Eva Keiša, Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skolas direktore,
- Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas asociētais profesors,
- Linards Kumskis, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs,
- Solvita Strausa, Siguldas novada pašvaldības domes deputāte,
- Edgars Visockis, Siguldas 1.pamatskolas direktores vietnieks IT jautājumos,
- Jānis Zilvers (jaunākais), Siguldas novada pašvaldības domes deputāts.