Rīgā atklāj Kundziņsalas pārvadu, kas savieno Sarkandaugavu ar Rīgas brīvostas industriālo teritoriju
Rīgā piektdien atklāts Kundziņsalas pārvads. Tas uzlabos piekļuvi ostas termināļiem un industriālajām teritorijām, kā arī samazinās satiksmes slodzi galvaspilsētas centrā un apkaimēs, tā atklāšanā uzsvēra satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Jaunais 863,5 metrus garais pārvads savieno Tvaika ielu Sarkandaugavā ar Kundziņsalas publisko teritoriju un Rīgas brīvostas industriālo teritoriju. Pārvads veido būtisku Rīgas iekšējā apvedceļa posmu un kopā ar Austrumu maģistrāli un Daudersalas pārvadu ļaus kravas transportu efektīvāk novirzīt uz pilsētas maģistrālo ceļu tīklu, mazinot tā radīto slodzi pilsētas centrā un dzīvojamajās apkaimēs.
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) atzina, ka projekta īstenošana bija ilga un sarežģīta, taču Satiksmes ministrijas, Rīgas pašvaldības un Rīgas brīvostas pārvaldes sadarbībā Latvija ir ieguvusi vienu no nozīmīgākajiem pēdējo gadu transporta infrastruktūras objektiem, kas īstenots ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstu, lai uzlabotu piekļuvi Rīgas ostai, stiprinātu Latvijas transporta tīkla konkurētspēju un veicinātu drošāku un efektīvāku satiksmi galvaspilsētā.
Viņš pauda cerību, ka arī Vanšu tilta remontā būs iespējams sekmīgi pašvaldībai sadarboties ar Satiksmes ministriju.
Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) atgādināja, ka pirms sešiem gadiem Rīgas Austrumu maģistrāle atdūrās pilsētā un tālāk nebija maģistrālās ielas, kas vestu uz ostu, bet tūkstošiem kravas automašīnu bija jābrauc pa mazām ielām, apgrūtinot Rīgas iedzīvotāju ikdienu.
"Mēs sākām mērķtiecīgu darbu, lai taptu Austrumu maģistrāles Daudersalas pārvads un visbeidzot Kundziņsalas pārvads. Šodien mēs noslēdzam Daugavas labā krasta iekšējā apvedceļa loku, kā rezultātā kravas auto varēs doties par maģistrālām ielām, kas veicinās kravu plūsmu un uzņēmējdarbību," uzsvēra Ķirsis.
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Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, raksturojot Kundziņsalas pārvada nozīmi Latvijas ekonomikā, norādīja, ka ostā ienāk kravas, kuru konteineros tiek piegādātas preces, kuras iegādājas iedzīvotāji visā Latvijā. Viņš pauda cerību, ka ostas modernā infrastruktūra ļaus piesaistīt jaunus investorus.
Zeltiņš piebilda, ka pārvads ir ne tikai funkcionāls industriālais objekts, bet arī estētiski skaists. Viņš aicināja iedzīvotājus to apskatīt, jo tilts, gaidot Latvijas dzimšanas dienu, ir izgaismots sarkanbaltsarkanās krāsās.
Kundziņsalas pārvada projektu koordinēja Satiksmes ministrija kā atbildīgā iestāde, savukārt tā īstenošanā tika iesaistītas Rīgas pašvaldība, Rīgas brīvostas pārvalde un citas institūcijas, kopīgi attīstot ostas pievedceļu infrastruktūru un TEN-T transporta tīkla savienojumus.
Jaunais pārvads nodrošina tiešu satiksmes savienojumu starp Tvaika ielu un Kundziņsalu, būtiski uzlabojot piekļuvi vienai no svarīgākajām Rīgas ostas teritorijām, kur koncentrējas kravu termināļi, loģistikas uzņēmumi un industriālās zonas.
Vienlaikus jaunā infrastruktūra ļauj novirzīt ievērojamu daļu kravas transporta prom no blīvi apdzīvotajām teritorijām, samazinot smagā transporta radīto slodzi Sarkandaugavā un citās ostai piegulošajās apkaimēs. Tas nozīmē mazāk sastrēgumu, drošāku satiksmi, zemāku trokšņu līmeni un mazāku gaisa piesārņojumu, uzsver pašvaldība.
Projektā izbūvēta infrastruktūra arī gājējiem un velobraucējiem, tādējādi uzlabojot pārvietošanās iespējas dažādiem satiksmes dalībniekiem.
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Projekta īstenošana ilga no 2018 gada 23. aprīļa līdz šā gada oktobra beigām.
Rīgas brīvostā informē, ka projekta realizācijas izmaksas ir 82,6 miljoni eiro, no kuriem 23 miljonus eiro veido valsts budžeta dotācija, 59,6 miljonus eiro - valsts budžeta aizņēmums, bet ES Kohēzijas fonda finansējums - 4,5 miljoni eiro.
No šā gada 1. novembra satiksmei uz un no Rīgas ostas teritorijas Kundziņsalā tiks atvērts jauns satiksmes pārvads, kā arī jauns ostas kontroles punkts Uriekstes ielā.
No 1. novembra kravas autotransports ostas teritorijā Kundziņsalā varēs iebraukt un izbraukt divējādi - gan pa jauno satiksmes pārvadu, izmantojot ostas kontroles punktu "Delta 17" Uriekstes ielā 42, gan kā līdz šim, izmantojot kontroles punktu "Delta 1" Uriekstes ielā 9. Abi kontroles punkti darbosies diennakts režīmā.
Šāda satiksmes kārtība būs spēkā līdz gada beigām. Savukārt no 2027. gada 1. janvāra ostas kontroles punkts "Delta 1" satiksmei uz Kundziņsalu tiks slēgts. No nākamā gada kravas transporta satiksme uz un no ostas termināļiem Kundziņsalā tiks organizēta tikai pa jauno satiksmes pārvadu.
Jaunais pārvads būs pieejams arī tuvējo apkaimju iedzīvotājiem. Uz tā izbūvēta papildu automašīnu nogriešanās josla virzienā uz Kundziņsalas dzīvojamo rajonu un izbraukšanai no tā. Vienlaikus izbūvēts arī gājēju un velosipēdu ceļš ar apgaismojumu un speciālu horizontālo marķējumu skrējējiem. Gājēju un velosipēdistu nokļūšanai uz pārvada izbūvēti trīs pacēlāji ar kāpnēm - viens Tvaika ielas pusē un divi Kundziņsalā, nodrošinot piekļuvi gan no dzīvojamā rajona, gan ostas teritorijas. Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, iedzīvotāji nokļūšanai uz Kundziņsalas dzīvojamo rajonu varēs izmantot arī tiltu no Aptiekas ielas.