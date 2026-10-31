Jo vecāks, jo nabadzīgāks: ko statistika atklāj par pensionāru dzīvi Latvijā
Latvijā nabadzības risks pēdējo desmit gadu laikā ir ievērojami samazinājies, īpaši bērnu un jauniešu vidū. Tomēr vērojama satraucoša tendence – jo vecāks ir cilvēks, jo lielāka iespēja nonākt zem nabadzības sliekšņa. Savukārt iedzīvotāju vecuma grupā virs 75 gadiem Latvija labklājības ziņā ieņem pēdējo vietu Eiropā.
Kopumā nabadzības risks Latvijā pēdējo desmit gadu laikā ir samazinājies, īpaši bērnu un jauniešu vidū, kur rādītāji ir labāki nekā vidēji Eiropā. Savukārt, jo vecāki ir cilvēki, jo lielāks ir nabadzības risks, un senioru vidū Latvija šajā ziņā ieņem pirmo vietu Eiropā, liecina Eurostat dati. Turklāt tieši Latvijā vērojama vislielākā nabadzības riska atšķirība starp bērniem līdz sešu gadu vecumam un cilvēkiem, kas vecāki par 75 gadiem, vēsta laikraksts "Diena".
"Ekonomika attīstās, samazinot nabadzības riskam pakļauto cilvēku skaitu. Tomēr problēmu joprojām ir daudz. Mainās ekonomikas struktūra, un pastāvīgi pieaug pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm. Straujās demogrāfiskās pārmaiņas arī rada apstākļus, kuros jauniešiem ir salīdzinošas priekšrocības darba tirgū. Par to liecina fakts, ka pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas atalgojuma līmenis sāk samazināties. Turklāt Baltijas valstis uz Eiropas fona izceļas ar to, ka jaunākās paaudzes atalgojums pārsniedz vecākās paaudzes darbinieku algas. To var skaidrot gan ar ierobežotākām iespējām darba tirgū, gan citiem faktoriem, piemēram, veselības stāvokli," norāda SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis.
"Latvija atrodas sarežģītā situācijā, jo tai ir jānodrošina pašreizējo pensionāru ienākumi un vienlaikus jārada labāki apstākļi jaunajām paaudzēm, kurām nākotnē būs jāfinansē šī sistēma. Ja valsts pārāk daudz līdzekļu novirzīs pensijām un citiem pabalstiem, pietrūks finansējuma izglītībai, bērnu aprūpei un ģimeņu atbalstam. Savukārt, ja pensijas saglabāsies zemas, nabadzība var palielināt veselības aprūpes un sociālās aprūpes izdevumus, kā arī mazināt uzticēšanos sociālās apdrošināšanas sistēmai. Pastāv risks nonākt apburtajā lokā, tāpēc ir nepieciešams pieņemt pārdomātus un atbilstošus lēmumus," norāda ekonomists.
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Galvenie faktori ir ekonomikas attīstība, nodarbinātības pieaugums, ilgākas un veselīgākas darba gaitas, ēnu ekonomikas mazināšana un ilgtspējīga pensiju sistēma.