Lidmašīnas katastrofa purvā ar 143 cilvēkiem uz klāja - Ventspils novadā notikušas vērienīgas mācības
Ventspils novada Vārves purvā piektdien noslēgušās vērienīgas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības "SAREXVENTSPILS", kurās vairāk nekā 150 dalībnieku no dažādām institūcijām izspēlēja glābšanas darbus pasažieru lidmašīnas avārijas gadījumā, informēja Valsts robežsardzē (VRS).
Mācību scenārijs paredzēja, ka purvā noticis aviācijas nelaimes gadījums un cietis gaisa kuģis, uz kura klāja atrodas 138 pasažieri un pieci apkalpes locekļi. Cietušo lomas šajā simulācijā atveidoja 44 Valsts aizsardzības dienesta karavīri un četri nacionālās aviokompānijas "airBaltic" apkalpes locekļi.
Kā norāda robežsardzē, galvenais treniņu mērķis bija pārbaudīt visu atbildīgo dienestu spēju sastrādāties mainīgos krīzes apstākļos. Praktiskajā izspēlē tika slīpēta meklēšanas un glābšanas darbu koordinēšana, resursu piesaiste, savstarpējā informācijas apmaiņa, kā arī Aviācijas nelaimes gadījuma informācijas centra darbība. Mācību plānošanu un vadību nodrošināja VRS pakļautībā esošais Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs.
Mācībās pieadlījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts policija, kā arī Nacionālie bruņotie spēki un Zemessardze. Krīzes pārvaldīšanā iesaistījās arī speciālisti no Satiksmes, Ārlietu un Veselības ministrijām, Civilās aviācijas aģentūras, "Latvijas gaisa satiksmes", Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja, prokuratūras un citām atbildīgajām iestādēm, kā arī Ventspils novada pašvaldības.