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Sestdien Latvijā vietām gaidāms lietus, no rīta daudzviet būs migla
Foto: Shutterstock
Dažviet īslaicīgi līs.
Sabiedrība

Sestdien Latvijā vietām gaidāms lietus, no rīta daudzviet būs migla

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Piektdienas vakarā Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus, bet sestdien nokrišņi būs vairs tikai dažviet, prognozē sinoptiķi.

Sestdien Latvijā vietām gaidāms lietus, no rīta da...

Debesis lielākoties klās mākoņi. Naktī un no rīta daudzviet veidosies migla. Vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un pūtīs lēni līdz mēreni. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+7 grādiem, vietām piekrastē tā nenoslīdēs zem +9 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +7..+11 grādiem.

Rīgā brīžiem līs, sestdien no rīta un dienā nokrišņi vairs nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi naktī un +9 grādi dienā.

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