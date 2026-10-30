Dažviet īslaicīgi līs.
Sabiedrība
Šodien 15:47
Sestdien Latvijā vietām gaidāms lietus, no rīta daudzviet būs migla
Piektdienas vakarā Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus, bet sestdien nokrišņi būs vairs tikai dažviet, prognozē sinoptiķi.
Debesis lielākoties klās mākoņi. Naktī un no rīta daudzviet veidosies migla. Vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un pūtīs lēni līdz mēreni. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+7 grādiem, vietām piekrastē tā nenoslīdēs zem +9 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +7..+11 grādiem.
Rīgā brīžiem līs, sestdien no rīta un dienā nokrišņi vairs nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi naktī un +9 grādi dienā.