Atklātas Ekonomikas ministrijas jaunās telpas; 30.10.2026.
Atklātas Ekonomikas ministrijas jaunās telpas Talejas ielā 1. Patlaban ministrija atrodas Brīvības ielā 55.
FOTO. Ieskatāmies, kādas izskatās Ekonomikas ministrijas jaunās telpas Talejas ielā
Ekonomikas ministrija (EM) piektdien rīkoja jauno ministrijas telpu Talejas ielā 1 atklāšanas pasākumu.
Pasākuma laikā notika paneļdiskusija par ekonomikas izaugsmi, kurā piedalījās ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, SIA "ASNS Ingredient" valdes loceklis Edgars Ruža, "SEB bankas" prezidente un valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere un AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.
Pasākuma noslēgumā mediju pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar ministrijas jaunajām darba telpām.
EM un tās padotības iestāžu pārcelšanās uz Talejas ielu ir daļa no valsts pārvaldes biroja telpu optimizācijas procesa. Vienotu biroja telpu izmantošana paredzēta, lai veicinātu efektīvāku publisko resursu izmantošanu un sadarbību starp iestādēm.
Jau ziņots, ka EM plāno ieguldīt 80 000 eiro, lai pārceltu ministriju un tās iestādes uz ēku Talejas ielā. Skaidrojot, vai iestāžu pārcelšana radīs izdevumu samazinājumu, EM norādīja, ka valsts budžeta līdzekļu ietaupījums veidosies, samazinot aizņemto telpu platību par vairāk nekā 50%. Attiecīgi samazināsies komunālo maksājumu apjoms un citi ar ēku apsaimniekošanu saistītie izdevumi, piemēram, apsardzes izdevumi, kurus dalīti segs visas ēkā izvietotās iestādes. Precīzs ietaupījumu apmērs būs zināms pēc pašlaik aizņemto ēku atsavināšanas. Kopējais ieguvums valsts budžetā ilgtermiņā līdz 2044. gadam sasniegs aptuveni 30 miljonus eiro, prognozēja ministrijā.
EM patlaban atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā.