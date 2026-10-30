Ventspils brīvostas izsolē trūkst intereses par hidrogrāfijas kuģi "Kapteinis Orle", par spīti samazinātajai cenai
Ventspils brīvostas pārvaldei atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nav izdevies izsolīt hidrogrāfijas kuģi "Kapteinis Orle", liecina informācija izsoļu vietnē "izsoles.ta.gov.lv".
Par kuģi nav veikts neviens solījums, liecina informācija izsoļu vietnē. Šajā izsolē īpašuma pārdošanas sākumcena salīdzinājumā ar iepriekšējo izsoli bija samazināta par 11,1% jeb 1830 eiro - līdz 14 640 eiro.
Kuģis ir uzbūvēts 1982. gadā. Tas ir 23,04 metru garš un 6,8 metru plats, bet sānu platums ir 3,3 metri. Izsoles noteikumos norādīts, ka kuģis tika izmantots navigācijas boju un stoderu uzstādīšanai un apkalpošanai, kā arī citiem darbiem jūrā Ventspils ostas tuvumā.
Jau ziņots, ka izsolē, kas noslēdzās augustā, izsoles sākumcena bija noteikta 16 470 eiro, bet izsolē, kas noslēdzās šogad jūnijā, kuģa izsoles sākumcena bija noteikta 18 300 eiro.
Tāpat vēstīts, ka Ventspils ostas termināļos 2025. gadā pārkrauti 8,533 miljoni tonnu kravu, kas bija par 3,6% vairāk nekā 2024. gadā. Pēc pārkrauto kravu apmēra Ventspils osta pērn bija otrā lielākā osta Latvijā.