Latvijas panākumi pasaulē, milzu sams un Daugaviņa suņa neparastais vārds. Aizejošās nedēļas pozitīvās ziņas
Aizejošā nedēļa bijusi bagāta ar patīkamiem pārsteigumiem, iedvesmojošiem sasniegumiem un notikumiem, kas likuši pasmaidīt.
Latvijas vārds atkal izskanējis pasaulē – prestižais ASV izdevums "Variety" augstu novērtējis pašmāju filmu "Uļa", mūsu kērlingistes sasniegušas vēsturisku panākumu, bet autosportists Roberts Vītols nonācis vienā trasē ar pašu Maksu Verstapenu. Tikmēr Kaspars Daugaviņš pārsteidzis ar sava četrkājainā drauga vārda izvēli, bet režisors Gints Zilbalodis nosvinējis sava kaķa Kino pirmo dzimšanas dienu.
Arī pasaulē netrūka priecīgu un neparastu notikumu – Polijā izvilkts teju trīs metrus garš sams, Norvēģijas kroņprincese pirmo reizi izgājusi sabiedrībā ar īpašu diadēmu, bet populārā seriāla "Septītās debesis" cienītājus iepriecinājusi ziņa par tā atgriešanos pēc gandrīz 20 gadiem.
Savukārt tiem, kuri jau sāk plānot Ziemassvētku brīvdienas, atklāti Eiropas izdevīgākie svētku tirdziņi.
Ja kāds no šiem notikumiem paslīdējis garām, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz aizvadītās nedēļas pozitīvākajām, sirsnīgākajām un neparastākajām ziņām.