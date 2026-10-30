Tiesa atzīst Ģenerālprokuratūras bijušās direktores Grīnhofas atlaišanu par spēkā neesošu
Rīgas pilsētas tiesa apmierinājusi Ģenerālprokuratūras bijušās administratīvās direktores Ilzes Grīnhofas prasību pret Ģenerālprokuratūru, atzīstot viņas atlaišanu par spēkā neesošu.
Spriedums vēl nav stājies spēkā un to var pārsūdzēt 20 dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas. Prokuratūrā pavēstīja, ka par tālāko rīcību tā izlems pēc iepazīšanās ar pilno spriedumu.
Jau ziņots, ka prokuratūra izbeidza darba attiecības ar administratīvo direktori Grīnhofu, jo viņa bija zaudējusi vadības uzticību. Aprīlī prokuratūra medijiem paziņoja, ka aizdomās par prokuratūras administratīvās direktores Grīnhofas iespējamu prettiesisku rīcību Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude. Ģenerālprokurors Armīns Meisters 24. aprīlī izdeva rīkojumu par Grīnhofas atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas uz pārbaudes laiku.
Prokuratūra apstiprināja, ka, ņemot vērā pārbaudē konstatētus faktiskos apstākļus, darba tiesiskās attiecības ar Grīnhofu 18. jūnijā izbeigtas, pamatojoties uz Darba likuma pantu, ka darbinieku var atlaist, ja tas "rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību". Konkrētus pārbaudē konstatētos faktus prokuratūra neatklāja.
Prokuratūrā apstiprināja, ka 19. jūnijā pēc savas iniciatīvas darbu pametis administratīvā direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos Ģirts Māleris. Patlaban par administratīvo direktoru ir iecelts Alēns Mickevičs, kurš 2021. gadā tika iecelts par Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas virsprokuroru.
Grīnhofa savulaik bija Valsts kontroles padomes locekle. Pirms vairākiem gadiem tolaik Saeimā pārstāvētā Jaunā konservatīvā partija viņu virzīja valsts kontrolieres amatam.