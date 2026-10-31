Pārbaudi savu telefona lādētāju! Piecas pazīmes, kas var brīdināt par nopietnām briesmām
Lādēt telefonu pa nakti daudziem šķiet pašsaprotami, tomēr uzlāde bez uzraudzības var radīt drošības riskus. Ne mazāk svarīgi ir laikus pamanīt bojātu lādētāju un pārtraukt tā lietošanu. Bojāts vai nolietots lādētājs var pārkarst, dzirksteļot, izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai īssavienojumu, kas noteiktos apstākļos var novest arī pie ugunsgrēka. Turklāt tas var sabojāt arī uzlādējamo elektroierīci.
Lai paildzinātu lādētāja kalpošanas laiku un mazinātu drošības riskus, svarīgi izvēlēties kvalitatīvu, drošības prasībām atbilstošu lādētāju un to pareizi lietot. Atvienojot lādētāju no kontaktligzdas, jāvelk aiz kontaktdakšas, nevis vada, savukārt, uzglabājot vadu, jāizvairās no tā pārmērīgas locīšanas un saspiešanas. Lādētāju uzlādes laikā novieto uz cietas, stabilas virsmas, kur tas var pietiekami atdzist. "Sadales tīkla" elektrodrošības eksperti kampaņas "Pieslēdz ssmadzenes" ietvaros, aicina pievērst uzmanību piecām pazīmēm, kas liecina par lādētāja bojājumiem.
Plaisas un plīsumi vada izolācijā
Šī ir viena no visbiežāk sastopamākajām un vieglāk pamanāmākajām lādētāja bojājuma pazīmēm. Vada izolācija parasti bojājas pie spraudņa, kur tas tiek visvairāk locīts un pakļauts slodzei. Sākumā var parādīties neliela plaisa, kas ar laiku kļūst arvien lielāka, līdz kļūst redzami strāvu vadošie elementi. Mēģinājumi šādu bojājumu novērst ar izolācijas lenti vai līmes pistoli nav drošs risinājums – tie tikai noslēpj bojājumu, nenovēršot tās cēloni. Bojājums var turpināt attīstīties arī zem aptītās lentes, turklāt to vairs nav tik viegli pamanīt. Ja vada izolācija ir bojāta un redzami tā iekšējie slāņi vai vadi, lādētāju izmantot vairs nedrīkst. To nododiet elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā.
Silts ir normāli, pārmērīgs karstums — nē
Neliela lādētāja uzsilšana uzlādes laikā ir pilnīgi normāla, īpaši, izmantojot ātrās uzlādes funkciju. Taču, ja lādētājs kļūst tik karsts, ka to ir nepatīkami turēt rokā, korpuss sāk deformēties, maina krāsu vai uz tā parādās brūngani plankumi, tas ir nopietns brīdinājuma signāls. Pārmērīga sakaršana var liecināt par bojājumu lādētāja iekšpusē, piemēram, kāda komponente darbības traucējumiem vai sliktu elektrisko kontaktu. Šādos apstākļos pieaug arī īssavienojuma un ugunsgrēka risks. Ja lādētājs neparasti sakarst vai tam novērojamas citas minētās pazīmes, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un turpmāk vairs neizmantojiet. Tāpat būtiski ir paturēt prātā, ka lādētājs zem spilvena vai segas nevar atdzist, jo siltumam nav kur aizplūst. Pat pilnīgi vesels lādētājs šādos apstākļos var pārkarst. Lādējiet ierīces uz cietas, ugunsdrošas virsmas. Izvairieties no ierīču lādēšanas naktī vai tad, kad neesat mājās.
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Lādē, bet nelādē
Pazīstama situācija – telefons brīžiem lādējas, brīžiem ne, un, lai uzlāde nepārtrūktu, vads jānotur noteiktā leņķī vai jānostiprina tā, lai tas nezaudētu kontaktu. Lai gan tas var šķist tikai kaitinošs sīkums, patiesībā tā ir brīdinājuma pazīme. Iespējams, vada iekšējās dzīslas ir bojātas vai daļēji pārlūzušas. Šādā vietā var pasliktināties elektriskais kontakts, izraisot lokālu pārkaršanu un palielinot dzirksteļošanas risku. Tas savukārt var novest pie vada vai spraudņa bojājumiem un pat ugunsgrēka. Tomēr ne vienmēr vainīgs ir lādētājs. Pirms to norakstāt, pārbaudiet arī telefona uzlādes pieslēgvietu – tajā var būt sakrājušies putekļi, smiltis un citi elementi, kas neļauj spraudnim pilnībā pievienoties. Ja pieslēgvieta ir netīra, tās tīrīšanu labāk uzticēt speciālistam vai veikt atbilstoši ierīces ražotāja norādījumiem. Nekādā gadījumā neizmantojiet metāla priekšmetus, piemēram, adatu, jo tie var sabojāt pieslēgvietu. Ja uzlāde joprojām pārtrūkst, izmēģiniet citu saderīgu lādētāju un vadu. Ja uzlāde joprojām pārtrūkst, nelietojiet aizdomīgo lādētāju vai vadu un pārbaudiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
Tas sīc, sprakšķ vai ož
Lādētājam uzlādes laikā nevajadzētu radīt izteiktus trokšņus vai neparastu smaku. Tiesa, daži lādētāji darbības laikā var radīt tikko dzirdamu, augstu pīkstienu, kas pats par sevi ne vienmēr liecina par bojājumu. Taču, ja skaņa parādās pēkšņi, kļūst skaļāka vai to pavada sprakšķēšana, tā var liecināt par elektrisku bojājumu. Deguma vai sakarsušas plastmasas smaka nav normāla lādētāja darbības pazīme – tā var liecināt par pārkaršanu vai bojātām detaļām. Ja pamanāt kādu no šīm pazīmēm, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla un vairs neizmantojiet to. Bojātu lādētāju nododiet elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā.
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Bojāts korpuss vai kontakti
Paņemiet lādētāju rokās un rūpīgi to aplūkojiet – it kā redzētu to pirmo reizi. Vai korpusā nav plaisu? Vai kāda detaļa nav kļuvusi vaļīga? Vai, pakratot lādētāju, tajā kaut kas grab? Pievērsiet uzmanību arī spraudņa kontaktdakšai – vai tā nav saliekta, vaļīga vai ar tumšiem plankumiem? Plaisas vai bojāts korpuss var liecināt, ka lādētāja iekšējās detaļas vairs nav pietiekami aizsargātas pret ārēju iedarbību, tostarp nejaušu saskari ar strāvu vadošām daļām. Savukārt tumši plankumi uz kontaktdakšas vai dzirksteļošana, iespraužot lādētāju kontaktligzdā, var liecināt par bojājumu. Īpaši uzmanīgiem jābūt ar lādētājiem, kas iepriekš nonākuši saskarē ar ūdeni vai spēcīgi atsitušies pret zemi. Pat tad, ja ārēji bojājumi nav redzami, trieciena vai mitruma dēļ var būt bojātas arī iekšējās detaļas. Ja lādētāja korpuss ir bojāts, deformēta kontaktdakša vai ir citas bojājumu pazīmes, lādētāju jāaizstāj ar jaunu!
Jāņem vērā, ka ne tikai vecie un bojātie vadi var būt bīstami. Aizdomīgi lēts bezzīmola lādētājs no apšaubāma tirgotāja var būt izgatavots, ietaupot tieši uz to, ko neredzat – izolāciju un aizsardzības sistēmām. Pazīmes: CE marķējums apliecina, ka ražotājs uzņemas atbildību par produkta atbilstību Eiropas Savienības prasībām. Tomēr tirgū var būt arī maldinoši marķēti produkti. Tā dēvētā “China Export” zīme var vizuāli līdzināties oficiālajam CE marķējumam, taču pati par sevi neapliecina atbilstību ES prasībām. Atšķirība var būt arī burtu C un E izvietojumā, tomēr ar vizuālu pārbaudi vien nepietiek. Tāpēc lādētājus ieteicams iegādāties no uzticamiem tirgotājiem un pārliecināties, ka norādīta informācija par ražotāju.
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Kur likt veco?
Noteikti ne sadzīves atkritumu tvertnē! Lādētāji ir elektroiekārtas, un tos jānodod nolietotu elektroiekārtu savākšanas punktā. Daudzos elektronikas veikalos un lielveikalos ir īpašas savākšanas kastes, kurās var ievietot nelielas ierīces, vadus un lādētājus.