Uzpildīja degvielu un aizlaidās: Purvciemā notverts igaunis, kurš apzadzis 15 Rīgas benzīntankus
Valsts policija Rīgā aizturējusi kādu 1984. gadā dzimušu Igaunijas pilsoni, kurš, izmantojot svešas valsts reģistrācijas numura zīmes, mēneša sākumā regulāri zadzis degvielu no galvaspilsētas uzpildes stacijām.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldē šā gada 23. oktobrī tika uzsākts kriminālprocess par degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām Rīgā. Zādzības tika pastrādātas, izmantojot neatbilstošas automašīnas numura zīmes.
Izmeklēšanas laikā iegūta informācija, ka zādzības ir veicis kāds 1984. gadā dzimis Igaunijas pilsonis. 25. oktobrī likumsargi noskaidroja, ka minētā persona, iespējams, uzturas Purvciemā. Likumsargi apturēja automašīnu “Volvo”, kuru vadīja minētais vīrietis, kamēr viņam bija spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību liegums.
Personas klātbūtnē veikta automašīnas apskate, kuras laikā atrasts viens komplekts ar automašīnas valsts reģistrācijas numura zīmēm, kuras izmantotas, veicot zādzības. Vīrietis tika aizturēts.
27. oktobrī aizturētais vīrietis atzīts par aizdomās turēto 15 noziedzīgu nodarījumu epizodēs par zādzībām nelielā apmērā no degvielas uzpildes stacijām un par transportlīdzekļa vadīšanu tiesību lieguma laikā. Persona iepriekš jau ir nonākusi policijas redzeslokā. Viņam piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas – par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
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Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 312. panta otrās daļas, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu tiesību lieguma laikā. Par šo noziedzīgo nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.