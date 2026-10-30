Lietuvas premjers pieķerts plaģiātismā - universitāte paziņo, kas notiks ar viņa doktora grādu
Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs nonācis nepatīkamā situācijā pēc tam, kad universitātes Ētikas komisija viņa doktora disertācijā atklājusi vairākus plaģiāta gadījumus. Premjers pārkāpumus atzinis un solījis tos labot, tomēr pagaidām viņam nedraud tūlītēja doktora grāda atņemšana.
ISM Vadības un ekonomikas universitātes Ētikas komisija, izvērtējot Sinkeviča 2015. gadā aizstāvēto disertāciju par alkohola lietošanu, konstatējusi piecus plaģiāta gadījumus. Vēl divās vietās neatbilstoši izmantoti citu autoru teksti, lai gan tie nav atzīti par plaģiātu. Komisija secinājusi, ka tādējādi pārkāpti akadēmiskā godīguma principi un prasība, ka doktora disertācijai jābūt patstāvīgi izstrādātam darbam.
"Es pats analizēju datus un formulēju secinājumus. Tāpēc nekad neesmu apšaubījis savu darbu, taču neapstrīdu konstatētos pārkāpumus," paziņojis Sinkevičs. Viņš uzsvēris, ka disertācija tapusi vairāku gadu garumā, un solījis sagatavot publiski pieejamu pielikumu ar nepieciešamajiem labojumiem.
Universitāte devusi premjeram sešus mēnešus pārkāpumu novēršanai. Vienlaikus Ētikas komisija nav ieteikusi nekavējoties sākt procedūru viņa doktora grāda atņemšanai.
Pārbaude tika sākta jūlijā pēc publiski izskanējušām aizdomām par iespējamu plaģiātu. Iepriekš Sinkevičs vairākkārt noliedza šīs apsūdzības, uzstājot, ka disertāciju izstrādājis, ievērojot akadēmiskās ētikas prasības.
Jāatzīmē, ka Sinkevičs ir Lietuvas Sociāldemokrātu partijas līderis un premjerministra amatu ieņem kopš šā gada 14. jūlija.