Pieredzes stāsts: vai vispār atmaksājas saules paneļu uzstādīšana privātmājai Pierīgā?
Elektroenerģijas cenu kāpums daudziem licis domāt par saules paneļu uzstādīšanu. Tomēr pirms šāda lēmuma ir svarīgi izvērtēt, cik daudz elektrības mājsaimniecība patērē un cik liela sistēma nepieciešama.
Savā pieredzē dalās Mozgu ģimene, kura dzīvo 110 kvadrātmetru lielā mājā Pierīgā. Ģimenē ir pieci cilvēki, siltais ūdens tiek sagatavots ar elektrību, apkure ir ar siltumsūkni, un ģimenei ir elektromobilis.
Mājas saimniecībai izdevīgi
“Mēs ražojam elektrību, uzkrājam to vasarā, pavasarī un rudenī, bet pārējā gada laikā izmantojam. Taču pirms uzstādīšanas noteikti jāizvērtē savs elektroenerģijas patēriņš. Ja elektrība tiek izmantota tikai sadzīves vajadzībām, bet ne apkurei un ūdens sildīšanai, iespējams, šāds ieguldījums nebūs tik izdevīgs,” saka mājas saimnieks Jānis. Savukārt mājas saimniece Anda teic: “Mūsu gadījumā situācija ir gandrīz ideāla. Mēs esam piecu cilvēku ģimene, lielāko daļu laika pavadām mājās, vīrs strādā attālināti, darbojas veļas žāvētājs, tiek gatavotas maltītes, lādēts elektromobilis. Līdz ar to elektroenerģijas patēriņš ir liels, un saules paneļi ir ļoti izdevīgs risinājums.”
Kad saules paneļu sistēma tika uzstādīta, aprēķini rādīja, ka tā varētu atmaksāties sešos gados. (Jo augstāka ir elektrības cena, jo ātrāk notiek atmaksāšanās.) Sistēmas uzstādīšana izmaksāja apmēram 12 000 eiro. Tas bija laikā, kad pēc Ukrainas kara sākuma pieprasījums bija ļoti liels un cenas strauji pieauga. Iespējams, tagad izmaksas būtu mazākas.
Rēķini samazinās
Pirms saules paneļu uzstādīšanas vasarā elektrības rēķins ģimenes mājai bijis aptuveni 50–100 eiro mēnesī, bet ziemā vēl lielāks. Pēc Ukrainas kara sākuma ziemas mēnešos elektrības rēķins sasniedza ap 200–500 eiro mēnesī. Pēc saules paneļu uzstādīšanas ziemas mēnešos par tīkla pakalpojumiem bija jāmaksā aptuveni 50–60 eiro, bet vasarā rēķins ap 10 eiro. Kopš iegādāts elektromobilis, izmaksas varbūt ir pieaugušas līdz 60–70 eiro mēnesī.
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“Protams, daudz kas ir atkarīgs no laika apstākļiem,” saka Jānis. “Pagājušajā gadā vasarā un rudenī uzkrājām apmēram 10–11 megavatstundas jeb 10–11 tūkstošus kilovatstundu, bet iztērējām nedaudz vairāk. Janvāra otrajā pusē un februārī nācās piemaksāt, jo ar uzkrāto nepietika. Citos gados ir bijis arī tā, ka elektrība paliek pāri.”
Vajag analizēt patēriņu
Izvēloties sistēmu, ir ļoti svarīgi vismaz pāris gadus analizēt savu elektroenerģijas patēriņu. Jāsaprot, cik liela sistēma nepieciešama.
Mozgu ģimenes mājai ir 30 saules paneļi ar kopējo jaudu 12,4 kW, bet invertora jauda ir 10 kW. Saulainā vasaras dienā iespējams saražot ap 80 kWh, bet pavasarī un rudenī – pat vairāk nekā 90 kWh dienā. Patiesībā pavasarī un rudenī ražība ir lielāka, jo vasarā pārkarsuši paneļi strādā mazāk efektīvi. Tad, kad sistēma strādā ar pilnu jaudu, mājā vienlaikus iespējams izmantot elektroierīces ar kopējo jaudu līdz 10 kW.
Paneļi ir uzstādīti jau piecus gadus, un nekādu problēmu nav bijis. Invertors atrodas bēniņos, un ikdienā par sistēmu vispār nav jādomā. Paneļiem arī īpaša apkope nav nepieciešama, jo lietus parasti noskalo putekļus un ziedputekšņus. Ražotāji paneļiem paredz efektīvo kalpošanas laiku aptuveni 25–30 gadus.
Kas ir svarīgi!
Pirms paneļu uzstādīšanas noteikti jāsazinās ar "Sadales tīklu" un jānoskaidro, vai konkrētajā vietā vispār ir iespējams pieslēgt šādu sistēmu. Ciematā, kur dzīvo Mozgu ģimene, dažu māju īpašniekiem nācies gaidīt, jo esošās apakšstacijas jauda nebija pietiekama.
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Paneļu uzstādīšanai ģimene izvēlējusies uzņēmumu "Enefit". “Tas varbūt nebija lētākais variants, taču cenā bija iekļauta visa dokumentācija, saskaņošana un uzstādīšana. Tas ir svarīgi, jo visam jābūt sertificētam, pretējā gadījumā pieslēgumu tīklam nevar saņemt,” saka Jānis.
Tagad gan jaunajiem lietotājiem vairs nav pieejama neto uzskaites sistēma, kurā tika uzkrātas nodotās kilovatstundas. Tagad darbojas neto norēķinu sistēma, kurā uzkrājas elektrotīklā nodotās elektroenerģijas naudas vērtība.