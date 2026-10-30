NATO spēku virspavēlnieks Eiropā: Krievija rada drošības draudus, bet nav pamata krist panikā
Krievija joprojām rada nopietnus drošības draudus, taču Baltijas valstu iedzīvotājiem nav pamata krist panikā. Tā, viesojoties Latvijā, žurnālistiem norādījis NATO sabiedroto spēku virspavēlnieks Eiropā, ģenerālis Aleksuss Grinkevičs, uzsverot, ka svarīgākais ir būt gataviem iespējamiem apdraudējumiem.
Runājot par iespējamu karu ar Krieviju, ģenerālis atgādināja, ka Maskavas rīcība Ukrainā apliecina tās gatavību sasniegt politiskos mērķus ar militāru spēku. Viņš nosodīja Krievijas īstenoto vardarbību un uzsvēra, ka karam Ukrainā ir jābeidzas.
Vienlaikus Grinkevičs aicināja stiprināt sabiedrības noturību jau tagad, negaidot brīdi, kad tā būs nepieciešama. Viņš atzinīgi novērtēja Latvijas un citu NATO austrumu flanga valstu pieredzi, norādot, ka sabiedrotie no tās var daudz mācīties. Ģenerālis uzsvēra, ka spēcīga aizsardzība un gatavība iespējamam konfliktam ir labākais veids, kā nepieļaut tā sākšanos.
Atbildot uz jautājumu par Baltijas valstu aizsardzību, NATO spēku virspavēlnieks apliecināja, ka alianse jau pašlaik ir gatava stāties pretī iespējamiem draudiem. Tomēr, ņemot vērā straujo militāro tehnoloģiju attīstību, NATO pastāvīgi jāuzlabo savas spējas un jāņem vērā Ukrainas un Tuvo Austrumu konfliktos gūtā pieredze.
Par vienu no svarīgākajām prioritātēm Grinkevičs nosauca informācijas apkopošanu un analīzi. Viņš skaidroja, ka NATO nepieciešamas modernākas sistēmas, kas ļautu vienuviet apkopot dažādu sensoru un novērošanas iekārtu datus, lai ātrāk pamanītu apdraudējumus gaisā un uz sauszemes. Tas palīdzētu sabiedrotajiem efektīvāk reaģēt uz iespējamām militārām darbībām NATO austrumu flangā.
Grinkevičs NATO sabiedroto spēku virspavēlnieka Eiropā pienākumus pilda kopš 2025. gada jūlija. Viņš ir atbildīgs par alianses militāro operāciju stratēģisko vadību un NATO aizsardzības pasākumu plānošanu, tostarp gadījumos, kad agresija tiek vērsta pret kādu no dalībvalstīm.