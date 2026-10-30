Studenta radītais mākslas darbs no rudens lapām kļūst par interneta sensāciju
Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) pirmā kursa studenta Paula Dāga Burāna radītais rudens lapu mākslas darbs pie akadēmijas ēkas ir guvis milzu popularitāti sociālajos tīklos, piesaistot gan vietējās sabiedrības, gan starptautisko dizaina mediju uzmanību.
Kā redzams publicētajos kadros, zāliens pie akadēmijas pārtapis par neparastu audeklu. Tajā no kritušajām dzeltenajām lapām izveidoti precīzi ģeometriski raksti un plūstošas līnijas, kas koku stumbrus ieskauj harmoniskos, koncentriskos apļos. Sākotnēji tas bijis iecerēts kā parasts mācību uzdevums, taču nu izvērties par vērienīgu fenomenu.
Video ar šo instalāciju platformās "Instagram", "Threads", "TikTok" un "Facebook" sasnieguši miljoniem skatījumu. Komentētāji pauž sajūsmu par autora pacietību un ideju, kas liek citādi paskatīties uz rudeni pilsētvidē. Vienlaikus netrūka arī joku, piemēram, kāds komentētājs instalāciju asprātīgi nodēvēja par "nākamā līmeņa sētnieka darbu" .
Īpašu Latvijas lietotāju lepnumu raisījis fakts, ka darbu pamanījis un savā "Instagram" profilā pārpublicējis ietekmīgais starptautiskais arhitektūras un dizaina medijs "Designboom".
Ar brāļa dēla veikumu lepojas arī multimāklsiniece, režisore Krista Burāne, kura šajā interneta fenomenā saskata ko daudz dziļāku. Vērojot cilvēku pozitīvo reakciju, režisore dalījusies savās pārdomās sociālajā tīklā "Facebook", paužot, ka šis notikums viņai atgādinājis filozofa Imanuela Kanta pārliecību – tieši spēja kopīgi piedzīvot skaistumu ir tas, kas palīdz cilvēkiem rast kopīgu valodu arī citos jautājumos un noārda atsvešinātību. "Mēs varam skatīties uz koku un domāt par to, cik tas maksās pēc nociršanas, vai arī gūt tīru prieku, vērojot gaismas spēles tā zaros," uzsver Burāne.