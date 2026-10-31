VIDEO: ne visu propagandu mēs spējam atpazīt! Ko darīt?
Kad kāds notic acīmredzamiem meliem, gribas jautāt, vai viņš tiešām ir tik stulbs. Daudz retāk šo jautājumu uzdodam sev - īpaši tad, ja ieraksts sociālajos medijos precīzi pasaka to, ko paši domājam. Latvijas Universitātes sociālās psiholoģijas profesors Ivars Austers aicina nepārvērtēt savu spēju atpazīt maldināšanu. Augsts intelekts vēl negarantē, ka nenoticēsim muļķībām, bet prasme argumentēt var lieti noderēt arī to aizstāvēšanai. "Nevajag būt augstprātīgiem un iedomāties, ka neesam [stulbi], pat ja esam ļoti gudri," LETA raidieraksta "Kas tas vispār bija?" rubrikā "Aiz priekškara" atbild Austers.
Viņa teiktais attiecas arī uz cilvēkiem, kuri labi izpilda intelekta testus, analizē sarežģītu informāciju un ikdienā pamatoti paļaujas uz savām zināšanām. Brīdī, kad jāvērtē informācija par paša pārliecībai svarīgu jautājumu, šīs spējas varam izmantot, lai atrastu kļūdas pretinieka argumentos un nepamanītu tās savējos. "Mēs visi esam gana trausli, gana jutīgi šī vārda negatīvā nozīmē pret kaut ko, kas mums patīk, bet kas nav patiess," uzsver profesors.
Gudrība noder arī muļķību aizstāvēšanai
Austers šo tendenci skaidro ar noslieci dot priekšroku savam viedoklim atbilstošai informācijai. Arī zinātnieks, analītiķis vai inženieris, kurš spēj sistemātiski risināt sarežģītus uzdevumus, var kļūt ļoti izvēlīgs, tiklīdz runa ir par sabiedrību šķeļošu tēmu. Sev pieņemamu apgalvojumu gribas uzskatīt par objektīvāku arī tad, ja tam trūkst pierādījumu.
Turklāt intelektuāli spēcīgs cilvēks savu pozīciju var aizstāvēt prasmīgāk. Viņš atradīs oponenta argumentācijas nepilnības, norādīs uz neprecīzu formulējumu un pratīs apšaubīt avotu. Tas vēl nenozīmē, ka ar tādu pašu rūpību būs pārbaudījis pats savus pieņēmumus.
Profesors norāda, ka šādā situācijā spējas tiek izmantotas, lai sakautu pretinieku, savukārt atzīt, ka otram varētu būt taisnība un paša priekšstats būtu jāpārskata, ir krietni grūtāk.
Arī pārliecība, ka dezinformācija iedarbojas tikai uz mazāk izglītotiem vai mazāk gudriem cilvēkiem, ļauj pārāk viegli atbrīvot sevi no pārbaudes. Austers ir skarbs pret apgalvojumu, ka uz šādiem āķiem nekad neuzķeramies: tas liecina par nekritisku attieksmi pret sevi.
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Pārliecība kā māja ar gandrīz nomaksātu kredītu
Kāpēc nepietiek cilvēkam parādīt, ka viņš ir kļūdījies? Austers min vajadzību saglabāt saskanīgu priekšstatu par pasauli, pozitīvu priekšstatu par sevi un mazināt neskaidrību. Maldinošs vēstījums var apmierināt visas šīs vajadzības, bet tā atspēkojums tās apdraudētu. "Mūsu pārliecības ir kā īpašums," salīdzina profesors. Cilvēks savos uzskatos var būt ieguldījis daudz: gadiem tos aizstāvējis, strīdējies ar citiem, atradis domubiedrus, tāpēc atteikšanos no šīs pārliecības Austers salīdzina ar māju, par kuru ilgi maksāts hipotekārais kredīts. Tas jau gandrīz nomaksāts, bet tagad īpašumu grasās atņemt.
Viedokļa maiņa šādā situācijā var nozīmēt zaudējuma atzīšanu. Jāpārskata arī tas, ko esam domājuši paši par sevi un cilvēkiem, kuriem uzticējāmies. Savukārt palikšana pie līdzšinējā viedokļa ļauj saglabāt piederību grupai, kurā mūs saprot un atbalsta.
Internetā šādu grupu atrast ir viegli. Var lasīt tikai tos autorus, kuri domā līdzīgi, sekot sev tīkamiem komentētājiem un pārliecināties, ka arī citi redz tieši to pašu netaisnību vai sazvērestību. Pārliecība kļūst vēl patīkamāka, ja vienlaikus var ierādīt vietu tiem, kuri neko nesaprot.
Austers atgādina, ka racionālāka pieeja būtu savu viedokli uztvert kā darba hipotēzi un meklēt arī informāciju, kas to apstrīd. Ikdienā daudz ērtāk ir vākt apstiprinājumus tam, ko jau domājam.
Žurnālists ir nopirkts, un ar to pietiek
Vēlme saglabāt savu priekšstatu par pasauli palīdz izskaidrot arī to, kāpēc faktu pārbaude var tikt noraidīta, nemaz neiedziļinoties tās saturā. Ja paša viedoklis šķiet pašsaprotams un loģisks, atšķirīgs skaidrojums rada jautājumu par tā paudēja motīviem. Viņam taču jābūt kādam iemeslam apgalvot ko tādu! Sarunā tiek minēti žurnālistiem pazīstamie pārmetumi par uzpirkšanu un pasūtījuma pildīšanu. Austera skaidrojumā tie ļauj pasargāt līdzšinējo pārliecību. Ja žurnālists ir pārdevies, viņa sniegtā informācija vairs nav jāizvērtē pēc būtības. Pat cita viedokļa iekļaušanu publikācijā var uztvert kā uzbrukumu sev un nostāšanos pretējā pusē.
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Profesors to saista ar naivo reālismu - priekšstatu, ka pasaule ir tieši tāda, kādu mēs to redzam. Ja savs skatījums tiek pielīdzināts realitātei, cilvēkam, kurš to apstrīd, viegli piedēvēt slēptus mērķus, atkarību no kāda maksātāja vai vienkārši muļķību.
Īpaši izturīgas šajā ziņā ir sazvērestības teorijas. "Jebkurš pretarguments liecina tikai par to, ka tevi kāds ir mēģinājis pārliecināt par pretējo," šādu domāšanas loģiku raksturo Austers. Arī pierādījumu pret sazvērestību var izmantot, lai sev apstiprinātu, cik spēcīgs ir tās tīkls.
Sociālie mediji, profesora vērtējumā, šīs spriešanas problēmas tikai pastiprina. Vidē, kur neitrālu vai niansētu pozīciju uztver kā pārdošanos, cilvēki var sākt izteikt asākus un aizvainojošākus viedokļus, nekā paši patiesībā domā.
Influencerim pietiek ar vienu trāpīgu stāstu
Līdzīga izvēle notiek, vērtējot ekspertu teikto. Lai spriestu par pētījuma kvalitāti, nepieciešama vismaz pamata izpratne par to, kā attiecīgajā jomā iegūst un pārbauda zināšanas. Taču ikdienā daudz biežāk izlemjam, vai skaidrojums izklausās ticams un atbilst mūsu pieredzei.
"Mēs vērtējam pēc tā, cik mums tas intuitīvi šķiet saprotams," norāda Austers. Šeit pašpasludinātam ekspertam ir priekšrocība: viņš var izvēlēties atsevišķu gadījumu, kas labi apstiprina vēlamo secinājumu, un izstāstīt to pārliecinoši. "Viņi paņem atsevišķus gadījumus un vispārina," saka profesors. Pētniecībā jārīkojas pretēji - jāaplūko daudzi gadījumi un jānoskaidro, kādas likumsakarības no tiem iespējams secināt. Viena spilgta pieredze neparāda, cik bieži kaut kas notiek un cik daudz ir gadījumu ar pavisam citu iznākumu.
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Austers uzsver arī atšķirību starp rīcības kvalitāti un tās rezultātu. Nelabvēlīgs iznākums pats par sevi vēl nepierāda, ka viss darīts nepareizi, tāpat veiksmīgs iznākums neattaisno jebkuru izmantoto paņēmienu. Tomēr pārliecinošā stāstā šīs atšķirības viegli pazūd.
Arī pats profesors nepretendē uz spēju vienmēr ieraudzīt, kas palicis ārpus stāsta. "Ir skaidrs, ka mēs visi šajos slazdos nepārtraukti iekrītam," viņš atzīst.
Propaganda maina stāstu, un savējie paliek savējie
Sarunā par Krievijas kara propagandu rodas šķietama pretruna. Ja cilvēkiem tik ļoti vajag saskanīgu priekšstatu par pasauli, kāpēc viņi spēj pieņemt arvien jaunus un savstarpēji nesaderīgus skaidrojumus tam, kāpēc karš vispār sākts?
Austers piedāvā skatīties uz piederību. Cilvēkam var būt svarīgāk, kā konkrētajā brīdī domā grupa, ar kuru viņš sevi identificē. Iepriekšējo skaidrojumu iespējams nomainīt, sev pasakot, ka tagad ir saņemta cita, precīzāka informācija. Nozīme ir tam, kurš to sniedz un vai šim avotam uzticas. "Nevajag iedomāties, ka mums ir hronoloģiski ļoti saskanīgs tas priekšstats par pasauli," saka profesors. Mums pašiem var šķist, ka vienmēr esam domājuši aptuveni tāpat kā šobrīd, lai gan uzskati ir mainījušies.
Šo pretrunu pieņemšanu ilustrē Krievijas propagandas attieksme pret pagātni: Staļina slavināšana un padomju laika idealizēšana var sadzīvot ar pareizticības celšanu godā. Šos atšķirīgos vēstures posmus iespējams izmantot kopīgam vēstījumam par savas valsts varenību, neiedziļinoties tajā, cik savienojami bijuši to principi.
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Austers norāda, ka cilvēki spēj sadzīvot ar pretrunām un pielāgot savus priekšstatus. Viņš aicina vērtēt, kādas sekas tas rada: "Vienkārši jāskatās uz to, kādā kontekstā tas notiek un cik lielu ļaunumu tas dara." Staļina tēla izmantošana, profesora vērtējumā, var palīdzēt attaisnot noteikta veida rīcību. Tādēļ šādam pagātnes skaidrojumam ir nozīme arī tagadnē. Tas piedāvā paraugus, pēc kuriem vērtēt varas rīcību, un palīdz saglabāt pārliecību par savas grupas taisnību. Savukārt tas, kas šo priekšstatu apdraud, var tikt atstumts vai izskaidrots no jauna.
Vienlaikus Austers aicina piesardzīgi secināt, kam Krievijas iedzīvotāji patiesībā tic. Publiski paustais var atšķirties no tā, ko cilvēks domā vai saka privātā sarunā. Bailēs no varas viņš var ļoti labi zināt, kura atbilde ir pieļaujama un kura radīs nepatikšanas. Arī spilgti atsevišķu cilvēku izteikumi nav pietiekams pamats secinājumiem par visu sabiedrību. Profesors uzsver, ka jāvaicā, cik šāds piemērs ir tipisks, citādi arī propagandas kritiķis var atlasīt tieši tos gadījumus, kuri vislabāk apstiprina viņa paša priekšstatus.
Tas nenozīmē, ka ticība propagandai vienmēr ir izlikšanās. Austers skaidro arī vajadzību saglabāt kaut cik pozitīvu priekšstatu par sevi, pat dzīvojot valstī, kuras rīcību ir grūti attaisnot. Atzīt savas valsts pastrādātās zvērības var būt sāpīgi cilvēkam, kurš piederību tai saista ar pārliecību, ka savējie ir labie.
"Tad tu izdomā stāstiņus," šo pašattaisnošanos raksturo profesors. Tie palīdz saglabāt savu tēlu un vismaz uz brīdi justies komfortablāk.
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Neko nevar saprast, tāpēc jāturas pie savējiem
Arvien jauni skaidrojumi, kāpēc Krievija karo Ukrainā, var nogurdināt arī cilvēku, kurš sākotnēji mēģinājis saprast notiekošo. Viena versija nomaina otru, iepriekš teiktais vairs nesaskan ar šodien apgalvoto, un kādā brīdī rodas vēlme ziņām vispār nesekot. Austers pieļauj, ka šāds nogurums var būt propagandai izdevīgs.
Viņa skaidrojumā neskaidrības radīšana iet kopā ar šķietami stabila atskaites punkta piedāvāšanu. Par ārpasauli var stāstīt, ka tur viss ir nesaprotams, pretrunīgs un tūlīt sabruks, bet vienlaikus savu valsti vai baznīcu var pasniegt kā kaut ko paliekošu, kam var uzticēties arī tad, ja konkrētajos notikumos orientēties kļūst arvien grūtāk.
"Nav jēgas palaist cilvēku pilnīgi brīvā kritienā, nepiedāvājot kādu relatīvi stabilu atskaites punktu," propagandas loģiku raksturo profesors.
Šādā vēstījumā pretrunas vairs nav obligāti jāatrisina. Tās var izmantot, lai nostiprinātu priekšstatu, ka patiesību tāpat nevar noskaidrot un katram ir sava versija. Cilvēks var pārstāt interesēties, kurš kara skaidrojums ir patiess, vienlaikus saglabājot pārliecību, ka savējie jāatbalsta. Nogurums no ziņām tādējādi var sadzīvot ar lojalitāti varai, kuras lēmumu dēļ karš turpinās.
Kritušajam jābūt varonim
Īpaši smags jautājums ir par ģimenēm, kuras karā zaudējušas tuvinieku, bet turpina karu atbalstīt. No malas šķiet, ka tieši personiskam zaudējumam vajadzētu likt apšaubīt propagandas solījumus, taču cilvēkam var būt nepanesama doma, ka tuvinieka nāve bijusi bezjēdzīga. Austers pieļauj, ka individuālā līmenī vēlme piešķirt zaudējumam jēgu var palīdzēt saglabāt atbalstu karam. Viņš gan nepiekrīt šo mehānismu automātiski attiecināt uz visu sabiedrību un secināt, ka ziņas par bojāgājušajiem vienmēr tikai nostiprina vēlmi karot.
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Cilvēka izvēli var ietekmēt arī iespējamās sekas, ja viņš iebildīs publiski. Atzīt sev, ka tuvinieks kritis bezjēdzīgā karā, un pēc tam to pateikt skaļi nozīmē sastapties gan ar personiskām sāpēm, gan iespējamu apdraudējumu pašam. Savukārt skaidrojums, ka tuvinieks bijis varonis un viņa nāvei tomēr bijusi nozīme, var šķist panesamāks.
Profesors apraksta, kā cilvēks šādā situācijā var pats attīstīt propagandas piedāvātos argumentu aizmetņus, pārspīlēt tos un meklēt jaunus attaisnojumus. Tam nav nepieciešama nesatricināma pārliecība, un pietiek, ka viens no iespējamajiem skaidrojumiem ļauj vieglāk dzīvot tālāk.
Viedokli var pārskatīt, un fakts no tā nepazūd
Vai cilvēkam iespējams palīdzēt mainīt uzskatus, neprasot viņam vienā sarunā noliegt visu līdzšinējo dzīvi? Austers atbild apstiprinoši, taču nesola ātru rezultātu. Viņš iesaka mēģināt izprast otra domāšanu, uzdot jautājumus un paust savu skatījumu bez pazemošanas. Nosaucot sarunbiedru par nopirktu muļķi, diez vai izdosies panākt, ka viņš sāks uzmanīgi klausīties.
Var sākt ar vispārīgākiem jautājumiem, par kuriem iespējams vienoties, un pakāpeniski nonākt līdz konkrētajām domstarpībām. Piemēram, vispirms pārrunāt, kā vispār būtu jāpārbauda kāds apgalvojums un kādi pierādījumi būtu pietiekami.
Profesors aicina arī neizslēgt no sava redzesloka katru cilvēku, kura viedoklis atšķiras. Viņš pats sociālajos medijos apzināti sekojis cilvēkiem, kuru uzskati šķituši pat absurdi, lai saprastu, kā viņi domā. Lēmumu pieņemšanā savukārt būtu jāiesaista cilvēki ar atšķirīgiem skatījumiem, lai netiktu pārstāvēta tikai viena viedokļu spektra daļa.
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Jau skolā, Austera ieskatā, būtu jāmāca savus viedokļus neabsolutizēt un meklēt arī informāciju, kas tiem runā pretī. Uz sarunā uzdoto jautājumu, vai arī Latvijas okupācija 1940. gadā tad būtu tikai hipotēze, profesors precizē: "Es nerunāju par faktiem. Es runāju par viedokļiem. Viedoklis ir vērtējums." Var vērtēt, vai Kārļa Ulmaņa rīcība bijusi pareiza, tomēr pats okupācijas fakts tādēļ nekļūst par gaumes jautājumu.
"Mūsu pamatmotivācija pārsvarā ir sakaut otru, nevis lūkoties pēc patiesības," sarunas beigās saka Austers. "Ja tu pieņem, ka tavs viedoklis var arī nebūt patiess, tas būs daudz konstruktīvāks. To, protams, ir daudz vieglāk pateikt nekā izdarīt."