"Tas var radīt papildu stresu!" Psiholoģe brīdina par kādu nepatīkamu rudens blakusefektu
Rudenī daudzviet Latvijā ierastā lapu grābšana aizstāta ar skaļiem lapu pūtējiem, kas ievērojami atvieglo sētnieku darbu. Tomēr iedzīvotāji arvien biežāk sūdzas par šo ierīču radīto troksni, kas var negatīvi ietekmēt pašsajūtu, koncentrēšanās spējas un atpūtu, vēsta "360TV Ziņas".
Visbiežāk tiek izmantoti ar benzīnu darbināmi lapu pūtēji, kas ir jaudīgi, taču rada arī īpaši traucējošu zemas frekvences troksni. Šāda skaņa var izplatīties cauri logiem un sienām, tāpēc no tās ne vienmēr iespējams paglābties pat savās mājās.
"Viennozīmīgi, tas ietekmē mūsu psihisko labsajūtu. Un tas var ietekmēt mūsu koncentrēšanās spējas, mūsu iespēju atpūsties, atjaunoties. Un tas var radīt papildu stresu tāpat jau diezgan stresainajā dzīvē," skaidro psiholoģijas zinātņu doktore, psihoterapijas speciāliste Marija Ābeltiņa.
Īpaši kaitinoša var būt nevienmērīga rūkoņa, kad lapu pūtējs te darbojas ar pilnu jaudu, te uz brīdi apklust. Ābeltiņa norāda, ka cilvēka uzmanību dabiski piesaista skaņas, kas izceļas uz apkārtējā trokšņa fona. Ja tās atkārtojas neparedzamos intervālos, kļūst grūtāk koncentrēties darbam vai atpūsties.
Tikmēr "Rīgas namu pārvaldnieks" šoruden iegādājies desmit lapu pūtējus, kurus sētnieki pašlaik izmēģina. Uzņēmums vērtēs, vai nākotnē šādas ierīces iegādāties lielākā skaitā. Pārvaldnieka pārstāve Agita Birziete uzsver, ka lapu pūtēji būtiski atvieglo fiziski smago sētnieku darbu un ļauj ātrāk sakopt teritorijas.
Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš skaidro, ka lapu pūtēju radīto troksni nav vienkārši izmērīt un novērtēt. Tā kā skaļāki brīži mijas ar klusākiem, vidējais trokšņa līmenis var būt salīdzinoši zems, pat ja iedzīvotājiem rūkoņa šķiet ļoti traucējoša. Latvijā arī nav veikti pētījumi par lapu pūtēju trokšņa ietekmi uz cilvēkiem iekštelpās.
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Tomēr iedzīvotājiem ir iespēja panākt klusāku pagalma uzkopšanu. Lai to izdarītu, jāvēršas pie sava nama apsaimniekotāja un jāvienojas par citām lapu savākšanas metodēm. Kā vēsta "360TV Ziņas", vairāki dzīvokļu īpašnieku kooperatīvi jau pieņēmuši lēmumu atteikties no lapu pūtējiem un atgriezties pie tradicionālajiem grābekļiem.