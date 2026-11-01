Kas notiek ar naudu pēc cilvēka nāves un kas jāzina tuviniekiem, lai šo naudu saņemtu?
Vai, ko un kad tuvinieki var darīt ar miruša cilvēka bankas karti un bankas kontu? Notāre Ilze Metuzāle intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja par galvenajiem aspektiem, kas tuviniekiem jāņem vērā, rīkojoties ar aizgājēja līdzekļiem.
“Kad cilvēks ir aizgājis mūžībā, miris, tad tuvinieki ar viņa bankas kontu un bankas karti darīt neko vairs nedrīkst. Tā ir rīcība ar svešiem naudas līdzekļiem, ar svešu maksāšanas līdzekli. Par to paredzēta kriminālatbildība.
Nav tā, ka banka šādus apstākļus "post factum" konstatē un ierosina lietu. Tā parasti nav. Tomēr sveša maksāšanas līdzekļa izmantošana nav atļauta, turklāt, ja ir citi mantinieki vai kreditori, kuri tajā [mirušā bankas kartes un konta izmantošanā] nav ieinteresēti, tad uz viņu iesnieguma pamata var tikt ierosināts kriminālprocess. Par miruša cilvēka maksājumu kartes izmantošanu ir paredzēta atbildība, tādēļ tā darīt nedrīkst!”
Ar mirušā cilvēka bankas karti un bankas kontu nedrīkst darboties ne viņa vīrs, sieva un bērni, ne vecāki un citi radinieki. “Nedrīkst aiztikt!” Saistībā ar šādām situācijām ir gan senāki tiesas spriedumi, gan kriminālprocesi. “Ar bankas kontu un karti pēc cilvēka nāves neviens nedrīkst rīkoties!” notāre uzsvēra.