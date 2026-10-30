Eksperts brīdina: CSDD un citu uzņēmumu datu noplūde ļauj krāpniekiem nosūtīt biedējoši ticamas īsziņas
Krāpnieki Latvijā arvien aktīvāk sūta viltotas īsziņas valsts iestāžu vārdā, cenšoties izvilināt iedzīvotāju naudu un personas datus. Īpaši bīstami šādi krāpšanas mēģinājumi kļūst pēc kiberuzbrukumiem un datu noplūdēm, jo noziedznieki iegūto informāciju var izmantot, lai viltotie paziņojumi izskatītos ticamāki, brīdina "Bite Latvija".
Uzņēmuma drošības risinājums "Antivīruss Plus" septembrī bloķējis 70,6 miljonus kiberdrošības apdraudējumu, tostarp gandrīz 27 miljonus pikšķerēšanas mēģinājumu. Tie ietver arī viltotas interneta vietnes, kurās krāpnieki mēģina iegūt cilvēku paroles, bankas kartes datus un citu personīgo informāciju.
Viens no piemēriem ir krāpnieciskas īsziņas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) vārdā. Tajās cilvēki tiek informēti par it kā nenomaksātiem ceļu satiksmes sodiem vai stāvvietu pārkāpumiem un aicināti nekavējoties veikt maksājumu. Pēc augustā notikušā kiberuzbrukuma CSDD īpaši aktualizējies risks, ka noziedznieki var izmantot iegūtos datus pārliecinošāku krāpniecisku ziņu veidošanai.
"Bite Latvija" iekšējās drošības procesu vadītājs Hermanis Eriņš uzsver, ka pat precīzi personas dati nav pierādījums īsziņas īstumam. "Cilvēkiem jāapzinās, ka pat precīza personīgā informācija īsziņā negarantē tās īstumu," norāda eksperts. Krāpnieki var izmantot cilvēka vārdu, personas kodu vai automašīnas reģistrācijas numuru, lai radītu iespaidu, ka ziņa tiešām nākusi no valsts iestādes.
Parasti šādās īsziņās tiek pieprasīta tūlītēja rīcība, piemēram, steidzami samaksāt sodu, lai izvairītos no papildu maksājumiem. Pievienotā saite aizved uz viltotu vietni, kas izskatās līdzīga oficiālajai iestādes mājaslapai, taču patiesībā paredzēta personas vai bankas datu iegūšanai.
Lai nekļūtu par krāpnieku upuri, aizdomīgās īsziņās saites nevajadzētu atvērt. Informāciju par sodiem un maksājumiem ieteicams pārbaudīt pašam, interneta pārlūkā ievadot attiecīgās iestādes oficiālo adresi. Ja viltotā vietnē jau ievadīti bankas kartes vai internetbankas dati, nekavējoties jāsazinās ar banku un par notikušo jāziņo Valsts policijai.