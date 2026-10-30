Negaidi 1. decembri! Autovadītājus aicina jau tagad pāriet uz ziemas riepām
Lai gan ziemas riepas Latvijā obligātas tikai no 1. decembra, autovadītāji aicināti par to nomaiņu parūpēties jau laikus. Novembrī gaisa temperatūra naktīs vietām var noslīdēt zem nulles, bet no rītiem uz ceļiem veidoties apledojums, kas būtiski palielina avāriju risku.
Īpaši jāuzmanās autovadītājiem, kuri ikdienā mēro lielākus attālumus, jo laikapstākļi dažādos Latvijas reģionos var ievērojami atšķirties. Kamēr Pierīgā temperatūra vēl ir virs nulles, Ziemeļvidzemē ceļi jau var būt apledojuši. Visstraujāk apledojums veidojas uz tiltiem, pārvadiem un ceļu posmos pie ūdenstilpēm.
Speciālisti iesaka vasaras riepas nomainīt pret ziemas riepām, kad gaisa temperatūra pazeminās līdz aptuveni +5...+7 grādiem un iespējamas salnas. Aukstumā vasaras riepu gumija kļūst cietāka, pasliktinās saķere ar ceļu un palielinās bremzēšanas ceļš. Tādēļ pat tad, ja sniegs vēl nav uzsnidzis, braukšana ar vasaras riepām var kļūt bīstama.
Latvijā no 1. decembra līdz 1. martam automašīnām un autobusiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Tām jābūt marķētām ar kalna un sniegpārsliņas simbolu, savukārt minimālais protektora dziļums vieglajiem automobiļiem ir četri milimetri. Riepas, kurām ir tikai apzīmējums "M+S", bez kalna un sniegpārsliņas simbola ziemas periodā vairs neatbilst prasībām.
Autovadītāji aicināti ne tikai laikus nomainīt riepas, bet arī pielāgot braukšanas ātrumu ceļa apstākļiem, ievērot lielāku distanci un paredzēt papildu laiku ceļam. Pat ja ceļi tiek regulāri uzturēti, strauju temperatūras svārstību laikā apledojums var veidoties ļoti ātri.