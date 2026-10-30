Ugunsgrēkā Rīgā gājis bojā cilvēks
Ceturtdien pēcpusdienā Rīgā, Pētersalas-Andrejsalas apkaimē, izcēlies traģisks ugunsgrēks, kurā dzīvību zaudējis viens cilvēks, bet vēl viens cietis, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Izsaukums uz Vēžu ielu saņemts plkst. 16.15. Piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega dīvāns un sadzīves mantas 15 kvadrātmetru platībā. Vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās desmit cilvēki. Degošajā dzīvoklī glābēji atrada bojāgājušu cilvēku, bet vēl vienu cilvēku izglāba no piedūmotajām telpām.
Ceturtdien ugunsdzēsēji devās arī uz Dienvidkurzemes novada Otaņķu pagastu, kur dega metāla konteiners ar sadzīves mantām, blakus esošie koki un traktors. Ugunsgrēks bija izplatījies 50 kvadrātmetru platībā, un tajā cieta viens cilvēks.
Savukārt Rēzeknē, Lubānas ielā, neliela sadūmojuma dēļ no sabiedriskas ēkas evakuējās 172 cilvēki. Degšana bija likvidēta jau pirms ugunsdzēsēju ierašanās. Liepājā, Ganību ielā, ugunsgrēks izcēlās "Drift arena" palīgtelpās, kur, kā vēsta portāls "liepajniekiem.lv", aizdegušies divi skrejriteņi. No ēkas evakuējās trīs cilvēki, neviens necieta.
Vēl viens izsaukums saņemts Preiļu novada Galēnu pagastā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega ārdurvis. No ēkas evakuējās septiņi cilvēki, bet liesmas izdevās nodzēst vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās.