VIDEO: kravas auto šoferis nepamana blakus braucošo "Peugeot" un Raņķa dambī izraisa trīs auto sadursmi
Ceturtdien Rīgā, Raņķa dambī, kravas automašīnas vadītājam nepārliecinoties par manevra drošību un iebraucot blakus joslā, izraisīta trīs transportlīdzekļu sadursme. Negadījumā cilvēki nav cietuši, taču spēkratiem nodarīti bojājumi, un uz laiku tika būtiski apgrūtināta satiksme, liecina raidījuma "Degpunktā" apkopotā informācija.
Negadījums noticis sastrēguma laikā, kad satiksme Raņķa dambī virzījusies lēni. Kravas automašīnas vadītājs mēģinājis pārkārtoties uz blakus joslu, kur satiksme ritējusi raitāk, taču nav pamanījis savā "aklajā zonā" braucošo "Peugeot" markas vieglo automašīnu.
Pārkārtošanās manevra laikā kravas auto uztriecies "Peugeot", kas inerces rezultātā ietriekts priekšā braucošajā "Tesla" elektroauto. "Peugeot" vadītāja raidījumam skaidroja, ka trieciena rezultātā spēkrats sagriezts un viņa centusies to stūrēt tā, lai mašīna netiktu parauta zem smagās automašīnas riteņiem vai uzstumta uz apmales. Lai arī ātrums sastrēguma dēļ bijis neliels, tieši "Peugeot" automobilis sadursmē cietis visvairāk.
Savukārt "Tesla" automašīnai, pateicoties lēnajai kustībai, radīti vien vizuāli virsbūves bojājumi. Abās vieglajās automašīnās esošie cilvēki fiziskas traumas nav guvuši. Kravas automašīnas vadītājs savu vainu nevērīgajā manevrā atzina, turklāt negadījuma norise bija fiksēta video, kas atviegloja apstākļu noskaidrošanu uz vietas.