Sinoptiķi nākuši klajā ar iepriecinošu prognozi novembra sākumam
Tuvākajā nedēļā Latvijā laikapstākļus noteiks anticiklons, tāpēc nokrišņu būs maz. Novembra sākums būs salīdzinoši mierīgs, taču atsevišķās naktīs gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles, prognozē sinoptiķi.
Šajā nedēļas nogalē un pirmdien debesis lielākoties klās mākoņi, vietām iespējams neliels lietus un migla. Pūtīs lēns vējš, brīžiem iestāsies bezvējš. Naktīs un no rītiem gaisa temperatūra pārsvarā būs no 0 līdz +6 grādiem, bet dienās gaiss iesils līdz +5...+9 grādiem. Sestdien vēl būs par kādu grādu siltāks.
No otrdienas debesis biežāk skaidrosies, taču pastiprināsies rietumu un ziemeļu vējš, kas brāzmās var kļūt stiprs. Dažās naktīs, īpaši Latvijas austrumos, gaidāms neliels sals, tādēļ autovadītājiem jāuzmanās no apledojuma uz ceļiem. Dienās gaisa temperatūra sasniegs +6...+11 grādus, vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra aplēses liecina, ka turpmākajās sešās nedēļās gaisa temperatūra un nokrišņu daudzums Latvijā kopumā būs tuvu ierastajai normai. Vienīgi novembra pirmā nedēļa solās būt ievērojami sausāka nekā parasti.