Kulbergs turpina valdības veidošanas sarunas - šodien tiksies ar "Progresīvajiem"
Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) šodien plkst. 10.30 Ministru kabinetā tiksies ar partijas "Progresīvie" pārstāvjiem, lai apspriestu nākamās valdības veidošanu.
Partija pagaidām neatklāj, vai būtu gatava iesaistīties Kulberga vadītā valdībā, jo vispirms vēlas iepazīties ar viņa piedāvāto pārmaiņu plānu.
"Progresīvo" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs norādīja, ka partijai svarīgi saprast, kā nākamā valdība plāno risināt iedzīvotājiem būtiskākās problēmas. Starp galvenajām prioritātēm viņš minēja dzīves dārdzības mazināšanu, tostarp augstos apkures rēķinus un degvielas cenas, kā arī veselības aprūpes pieejamības uzlabošanu un zāļu cenu samazināšanu.
Šuvajevs atzina, ka sarunu iznākumu pašlaik ir grūti prognozēt, jo Kulberga iecerētās pārmaiņas partijai vēl nav pietiekami skaidras. Vienlaikus "Progresīvie" esot gatavi atbalstīt arī nepopulārus lēmumus, ja tie ilgtermiņā nāktu par labu sabiedrībai.
Partija vēlas arī skaidrību par to, kā tiks organizēts nākamās valdības darbs un sadarbība ar Saeimu. Pēc Šuvajeva teiktā, Kulbergs apsver iespēju nodalīt valdības un parlamenta darbu, kā arī slēgt atsevišķas vienošanās ar Saeimas frakcijām, taču šāds sadarbības modelis "Progresīvajiem" pagaidām nav līdz galam saprotams.
Kulbergs jau aizvadījis pirmās valdības veidošanas sarunas ar "Jauno vienotību" un Nacionālo apvienību, ar kurām panākta sākotnēja vienprātība par valsts pārvaldes efektivizēšanu, birokrātijas mazināšanu un finanšu sakārtošanu. Nākamās nedēļas sākumā viņam paredzēta tikšanās ar partiju "Latvija pirmajā vietā", bet nākamais sarunu raunds plānots pēc 4. novembra.