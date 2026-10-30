Visbiežāk autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.
112
Šodien 08:39
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši septiņi cilvēki
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 143 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši septiņi cilvēki. Valsts policija ceļu satiksmes jomā pieņēmusi kopumā 440 lēmumus par administratīvajiem pārkāpumiem.
Visbiežāk autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu – konstatēti 203 šādi pārkāpumi. Savukārt četri autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Policija pieķērusi arī autovadītājus, kuri pie stūres sēdušies reibumā. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un divi kriminālprocesi, bet vēl divi kriminālprocesi sākti par braukšanu iespējamā narkotisko vielu ietekmē.
Kopumā aizvadītajā diennaktī par ātruma pārsniegšanu pieņemti gandrīz puse no visiem administratīvā pārkāpuma lēmumiem ceļu satiksmes jomā.