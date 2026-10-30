"Deg visas sarkanās brīdinājuma lampiņas!" Valkas novads nonācis smagās finanšu grūtībās, bet pašvaldība pārmetumus noraida
Valkas novada pašvaldības finanšu problēmas nav radušās pēkšņi, bet gan veidojušās vairāku gadu garumā vājas finanšu vadības un nepietiekamas kontroles dēļ, secinājusi Valsts kontrole.
Vienlaikus novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis šiem pārmetumiem kategoriski nepiekrīt, norādot, ka pašvaldības problēmas lielā mērā radījuši apstākļi, kurus tā pati nespēj ietekmēt.
Valsts kontroles revīzijā konstatēts, ka pašvaldība vairākkārt plānojusi lielākus ieņēmumus, nekā faktiski saņēmusi, turpinājusi uzņemties jaunas finanšu saistības un nav pietiekami kontrolējusi izdevumus. Piemēram, 2024. gadā pašvaldības ieņēmumi bijuši par vairāk nekā diviem miljoniem eiro mazāki, nekā sākotnēji plānots, bet 2025. gadā iztrūkums sasniedzis gandrīz 700 000 eiro.
Revidenti atklājuši arī problēmas komunālo pakalpojumu organizēšanā. Siltumapgādes un ūdenssaimniecības tarifi nav seguši faktiskās izmaksas, tādēļ trūkstošo naudu nācies ņemt no citiem pašvaldības līdzekļiem. Turklāt 2025. gada beigās pašvaldības neatgūto maksājumu kopējā vērtība sasniegusi 1,47 miljonus eiro, no kuriem lielāko daļu veidojuši komunālo pakalpojumu parādi.
Valsts kontroles padomes locekle Ilze Bādere uzsver, ka finanšu grūtības šādos apstākļos nav pārsteigums, bet gan likumsakarība. "Revīzija parāda, kas notiek, ja plānojam vairāk, nekā iespējams saņemt, saistības uzņemamies pat tad, kad finanšu rādītājos jau deg visas sarkanās brīdinājuma lampiņas," norāda Bādere.
Savukārt Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzskata, ka Valsts kontroles secinājumos nav pietiekami ņemta vērā pašvaldības īpašā situācija. Viņš norāda, ka vairāk nekā 1000 novada iedzīvotāju savu dzīvesvietu deklarējuši kaimiņos esošajā Igaunijas pilsētā Valgā, lai gan faktiski turpina dzīvot Valkā un izmantot pašvaldības pakalpojumus. Vēl aptuveni 500 iedzīvotāju strādā Igaunijā, tādēļ viņu ienākuma nodoklis nenonāk Valkas novada budžetā.
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Krauklis arī pārmet valstij, ka pašvaldību reformu laikā Valkas novadam solītais īpašais finansēšanas modelis tā arī nav izveidots. Viņaprāt, pašvaldības iespējas būtiski ierobežo arī pieaugošās izmaksas un nepietiekamais valsts finansējums. Vienlaikus domes priekšsēdētājs atzīst, ka iepriekšējo gadu budžetu plānošanā pieļautas kļūdas, tostarp pārāk optimistiski prognozēti ieņēmumi no komunālajiem maksājumiem un īpašumu pārdošanas.
Pašvaldības vadītājs nepiekrīt arī pārmetumiem par komunālo pakalpojumu tarifiem, uzsverot, ka to būtiska paaugstināšana iedzīvotājiem varētu kļūt nepanesama. Piemēram, pēc viņa teiktā, pilnībā iekļaujot izmaksas ūdens tarifā, Zvārtavas pagastā par kubikmetru ūdens būtu jāmaksā astoņi eiro. Tomēr Krauklis atzīst, ka daļa Valsts kontroles ieteikumu ir noderīgi un pašvaldība jau sākusi tos īstenot.
Valkas novada finanšu situācija kļuvusi tik nopietna, ka ceturtdien, 29. oktobrī, domes deputāti vienbalsīgi nolēma sākt pašvaldības finanšu stabilizācijas procesu. Krauklis atzinis, ka pašreizējos apstākļos šāds solis ir neizbēgams.