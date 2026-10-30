Rīdziniekus gaida dārga ziema: jau decembrī apkure var kļūt par piektdaļu dārgāka
No 1. decembra Rīgā plānots par 19% paaugstināt siltumenerģijas tarifu, kas nozīmē lielākus apkures rēķinus galvaspilsētas iedzīvotājiem.
AS "Rīgas siltums" jau iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) tarifa izmaiņu projektu, kas paredz cenu palielināt no pašreizējiem 80,96 līdz 96,33 eiro par megavatstundu bez PVN.
Uzņēmumā skaidro, ka galvenais sadārdzinājuma iemesls ir straujais energoresursu cenu kāpums. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu dabasgāzes cena pieaugusi par 200%, biomasa kļuvusi aptuveni par 50% dārgāka, palielinājušās arī elektroenerģijas cenas. Šie resursi veido aptuveni 70% no kopējām siltumenerģijas tarifa izmaksām.
"Rīgas siltuma" valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš norāda, ka sākotnēji uzņēmums prognozējis vēl lielāku tarifa kāpumu – par 20% līdz 30%. Tomēr, savlaicīgi iegādājoties dabasgāzi un īstenojot citus izmaksu ierobežošanas pasākumus, sadārdzinājumu izdevies mazināt. Salīdzinājumā ar iepriekšējo apkures sezonu jaunais tarifs būtu par 16% augstāks.
Uzņēmums arī sadarbojies ar Klimata un enerģētikas ministriju, lai ierobežotu biokurināmā siltumenerģijas cenu pieaugumu, kā arī vienojies ar "Latvenergo" par siltumenerģijas iepirkumiem. Vienlaikus "Rīgas siltums" plāno pakāpeniski samazināt atkarību no dabasgāzes, kas pašlaik veido aptuveni 60% no izmantotajiem energoresursiem. Piecu gadu laikā šo īpatsvaru iecerēts samazināt līdz 35%.
Tomēr uzņēmums neizslēdz iespēju, ka apkures sezonas laikā tarifs varētu tikt pārskatīts vēlreiz. Tas būs atkarīgs no ziemas barguma un energoresursu cenu izmaiņām, jo sezonas gaitā būs nepieciešami papildu dabasgāzes iepirkumi. Pagaidām gan par jaunām izmaiņām spriest esot pāragri, norāda uzņēmuma vadība.