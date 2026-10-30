Atkritumu apsaimniekošanas poligona "Getliņi" teritorija, ko apsaimnieko SIA "Getliņi EKO".
Sabiedrība
Šodien 07:02
Piektdien Latvijā gaidāms lietus, vietām līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss
Piektdien Latvijā gaidāms mainīgs laiks – starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, taču daudzviet līs. Dažviet Vidzemē iespējamas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Dienas pirmajā pusē īslaicīgs lietus galvenokārt skars Vidzemi, bet pēcpusdienā nokrišņi gaidāmi daudzviet valstī. Gaisa temperatūra sasniegs +8 līdz +12 grādus, un pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš.
Rīgā lietus gaidāms galvenokārt pēcpusdienā un vakarā, turklāt iespējamas arī stiprākas lietusgāzes. Dienas vidū gaiss iesils līdz +11…+12 grādiem, bet nelielais dienvidrietumu vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem.