Aptaujā noskaidrots, kas Madonas novada iedzīvotājiem ir svarīgi
Madonas novadā novērtē dabu un aktīvo dzīvesveidu, attīstībai izceļ ceļus, veselības aprūpi un mājokļus.
Madonas novadā novērtē dabu un aktīvo dzīvesveidu, attīstībai izceļ ceļus, veselības aprūpi un mājokļus.
Daba, sakopta vide, sports un kultūra ir Madonas novada priekšrocības, ko iedzīvotāji novērtē. Savukārt jautājumā par turpmāko attīstību uzmanības centrā nonāk ikdienas vajadzības - ceļi, veselības aprūpe, mājokļi un darbs. Šādu ainu iezīmē 2026. gada iedzīvotāju aptauja, kurā no 8. līdz 30. septembrim piedalījās 422 respondenti.
Salīdzinot ar pērnā gada aptauju, vairākas atziņas atkārtojas. Tas palīdz saskatīt ne tikai šī brīža vērtējumu, bet arī jautājumus, kuri saglabā savu nozīmi ilgākā laikā.
Novada lielākā vērtība - daba un iespējas dzīvot aktīvi
Gandrīz puse aptaujāto dzīvi Madonas novadā vērtē pozitīvi, savukārt aptuveni četri no desmit - neitrāli. Izteikti negatīvu vērtējumu ir ievērojami mazāk. Vienlaikus neitrālo atbilžu īpatsvars mudina meklēt, kādi uzlabojumi iedzīvotāju ikdienā būtu jūtamākie.
Visizteiktākā novada priekšrocība ir daba un apkārtējā vide. Tālāk seko sports un aktīvā atpūta, kultūra un pasākumi.
Līdzīgas vērtības iedzīvotāji izcēla arī 2025. gada aptaujā, īpaši uzsverot dabu, sakoptību, mieru, kultūras dzīvi un sporta iespējas. Tas liecina, ka novada dabas bagātības un daudzveidīgās brīvā laika pavadīšanas iespējas ir būtiska dzīves kvalitātes daļa.
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Četri jautājumi, kuriem iedzīvotāji vēlas pievērst lielāku uzmanību
Jautājot par jomām, kuras tuvākajos gados būtu jāattīsta vai jāuzlabo vispirms, respondenti visbiežāk nosaukuši ceļus un ielas, veselības aprūpi, mājokļu pieejamību, kā arī darbu un uzņēmējdarbību.
Ceļi
Visbiežāk izvēlētā attīstības prioritāte ir ceļi un transporta infrastruktūra. Ceļu uzturēšana kritiski vērtēta arī pērn, un šogad zemie vērtējumi joprojām ir biežāki nekā augstie.
Visbiežāk minēta ir Oskara Kalpaka iela Madonā. Tās atjaunošana ir saistīta ar Eiropas Savienības finansējuma piesaisti. Pašvaldība ielu atjaunošanas darbus plāno atbilstoši pieejamajam finansējumam un tā nosacījumiem, tāpēc ne vienmēr vispirms iespējams sakārtot ielas, kuru tehniskais stāvoklis ir vissliktākais. Tiklīdz būs pieejams nepieciešamais finansējums Oskara Kalpaka ielas atjaunošanai, pašvaldība varēs virzīties uz darbu īstenošanu.
Veselības aprūpe - vajadzība, kuru nevar ignorēt
Veselības aprūpe ir otra biežāk nosauktā attīstības prioritāte. Arī pakalpojumu vērtējumā redzams, ka iedzīvotāju pieredze nav vienāda: daļa veselības aprūpi vērtē pozitīvi, bet ievērojama daļa - vidēji vai negatīvi.
Pašvaldības turpmākais darbs tādēļ būtu skatāms sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un valsts institūcijām, jo ne visi veselības aprūpes pieejamības risinājumi ir pašvaldības pārziņā. Savukārt vietējā līmenī būtiska var būt gan speciālistu piesaistes iespēju izvērtēšana, gan saprotama informācija un nokļūšanas risinājumi.
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Mājokļu pieejamība un darba iespējas - svarīgi novada attīstībai
Mājokļu pieejamību, kā arī darbu un uzņēmējdarbību aptuveni trešdaļa aptaujas dalībnieku minējuši starp jomām, kurām turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība.
Tās ir arī savstarpēji saistītas jomas - iespēja atrast piemērotu mājokli un darbu var ietekmēt gan iedzīvotāju lēmumu palikt novadā, gan citu cilvēku izvēli pārcelties.
Arī 2025. gada aptaujā darba vietu un mājvietu pieejamības vērtējumā dominēja negatīvas atbildes. Tādējādi šī gada rezultāti turpina jau iepriekš iezīmētu problēmu loku.
Mājokļu pieejamības veicināšanā savu ieguldījumu sniedz arī pašvaldība, tostarp regulāri izvērtējot un atsavinot tai piederošos nekustamos īpašumus, tādējādi dodot iespēju tos iegādāties un izmantot turpmākai attīstībai. Vienlaikus mājokļu pieejamību ietekmē arī privātā nekustamā īpašuma tirgus, jaunu mājokļu būvniecības izmaksas un uzņēmēju gatavība ieguldīt dzīvojamā fonda attīstībā. Līdz ar to šīs jomas attīstība ir atkarīga ne tikai no pašvaldības rīcības, bet arī no plašākiem ekonomiskajiem apstākļiem un sadarbības ar privāto sektoru.
Pašvaldības informācija - svarīgi saglabāt dažādus saziņas kanālus
Par pašvaldības darbu labi vai drīzāk labi informēti jūtas 41,5% respondentu, bet gandrīz tikpat daudzi savu informētību vērtē kā vidēju - 39,1%.
Visbiežāk iedzīvotāji informāciju par pašvaldības aktualitātēm iegūst pašvaldības “Facebook” kontā. Nozīmīga loma ir arī izdevumam “Madonas novada Vēstnesis” un pašvaldības mājaslapai.
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Arī 2025. gada aptaujā sociālie tīkli bija galvenais informācijas avots. Savukārt atbildes par vēlamajiem informācijas saņemšanas veidiem apliecina, ka iedzīvotājiem svarīgi saglabāt arī citus kanālus - īpaši pašvaldības mājaslapu un drukāto izdevumu.
Tāpēc turpmāk būtiski saglabāt daudzveidīgus informācijas kanālus un īpašu uzmanību pievērst skaidrojošam saturam par praktiskiem jautājumiem, pakalpojumiem un pieņemtajiem lēmumiem.
Līdzdalībai vajadzīgs ne tikai aicinājums, bet arī redzams rezultāts
Arī iedzīvotāju iesaistē abu gadu aptaujas aktualizē līdzīgu izaicinājumu. Pērn vairāk nekā puse respondentu uzskatīja, ka viņiem nav iespējas ietekmēt lēmumus. Šogad biežāk minētais iesaistes šķērslis ir šaubas, vai paustais viedoklis kaut ko mainīs. Vienlaikus intereses trūkums minēts daudz retāk.
Līdzās ziņām par paveikto nepieciešamas arī vienkāršas norādes: par ko šobrīd iespējams izteikt viedokli, līdz kuram datumam, kur to iesniegt un kā priekšlikums tiks izskatīts. Praktisks solis ko apsvērsim ir arī regulārs pārskats “Iedzīvotāji ierosināja - pašvaldība izvērtēja”: kas īstenots, kas vēl tiek vērtēts un kāpēc kādu ieceri nav iespējams realizēt.
Par respondentiem
Aptaujā piedalījās 422 respondenti. Lielākā daļa dalībnieku bija sievietes, un visplašāk pārstāvēta bija vecuma grupa no 35 līdz 44 gadiem. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas respondentu norādīja, ka ir pastāvīgie Madonas novada iedzīvotāji – dzimtais novads.
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Kopumā 2026. gada aptauja parāda novadu, kurā daba, vide, kultūras dzīve un aktīvās atpūtas iespējas ir būtiskas priekšrocības, bet iedzīvotāju ikdienas vajadzības nosaka arī ļoti praktiskas prioritātes - ceļi, veselības aprūpe, mājokļi un darbvietas.
Aptaujas rezultāti nav gatavs darbu saraksts, taču tie ir nozīmīgs pamats, lai pašvaldība varētu precīzāk noteikt prioritātes, izvērtēt iespējamos risinājumus un veidot ciešāku dialogu ar iedzīvotājiem.
Pašvaldība sola turpināt informēt par iedzīvotāju atvērtajos jautājumos paustajiem viedokļiem un aktualizētajām problēmām, skaidrojot tās un sniedzot atbildes uz iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem.