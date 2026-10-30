Izstāžu telpa top “sirds trenažieru zālē”: "Kim?" laikmetīgās mākslas centrs piedāvā Līgas Spundes personālizstādi “Prāts, sirds”
Pārvēršot izstāžu telpu par “sirds trenažieru zāli”, Līga Spunde ar humora, tēlniecības, grafikas un kustīgo attēlu palīdzību pievēršas emocionālās apātijas un apmulsuma apcerei, rosinot domāt par to, kā efektivitātes un produktivitātes kults un informācijas pārbagātība arvien vairāk apgrūtina piekļuvi pašu sajūtām.
Kāpēc nepārtrauktas informācijas plūsmas un šķietami nebeidzamu krīžu virknes apstākļos ir kļuvis tik grūti izjust patiesas emocijas? Kapitālistiskā sabiedrībā, kuru uz priekšu virza peļņa un ražīgums, racionalitāte tiek celta augstāk par emocijām, savukārt zināšanu sistēmas un kopienu centieni, kas balstītas rūpēs, savstarpējībā un kolektīvā atbildībā, nereti tiek noniecināti.
Virzoties cauri izstādes telpām – asociatīvajām “uzņemšanas”, “mēģinājumu” un “atpūtas zonām” –, apmeklētāji sastopas ar dažādām ikdienišķām sadursmēm starp emocijām un racionalitāti, sirdi un prātu. Līga Spunde ir pārliecināta, ka mūsu spēja rūpēties par citiem un sevi un darīt labu nav nekur zudusi, bet drīzāk pagurusi un daļēji apsīkusi. Arī empātijai, izrādās, reizēm vajag treniņu.
Izstāde tapusi sadarbībā ar eksperimentālo mākslas telpu “1646” Hāgā, kur tā tika prezentēta pirmo reizi un bija Spundes pirmā personālizstāde Nīderlandē.
Izstādi papildina saruna starp Līgu Spundi un rakstnieci un žurnālisti Lenu Brilu (Lena Bril), kas notika, gatavojoties izstādei mākslas telpā “1646”, un pirmo reizi publicēta saistībā ar šo izstādi. Saruna pieejama angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.
Atklāšana: 6. novembrī plkst. 18.00–21.00, Kim? (Sporta ielā 2, Rīgā). Izstādes norises laiks: 2026. gada 7. novembris – 2027. gada 3. janvāris
Mākslinieces biogrāfija
Līga Spunde (dzimusi 1990. gadā Rīgā) pazīstama ar savām izteikti naratīvajām un emocionāli piesātinātajām instalācijām, kurās digitālā estētika saplūst ar spekulatīvu fantastiku, autobiogrāfiju un psiholoģisku izzināšanu. Viņa ir Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente (bakalaura grāds 2014. gadā, maģistra grāds 2016. gadā) un bijusi Antverpenes Karaliskās mākslas akadēmijas studente (In Situ3, 2015. gads).
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Māksliniece savos darbos pēta trauslās robežas starp uztveri un realitāti, ko parasti attēlo digitālās grafikas, video un skulptūru formā. Līgas Spundes diplomdarbs “Pārgājiens” tika atzīts par vienu no trim labākajiem jaunajiem projektiem Eiropā, un kopš tā laika viņas darbi izstādīti starptautiski, tostarp nesenās izstādēs mākslas telpā “1646” (NL), “TUR” (LV), “Publiek Park” (BE), “MMCA Changdong” (KR), “SLU Contemporary Art Gallery” (ASV), “KINGS ARI” (AUS), “Tuesday to Friday” (ES), “MO Museum” (LT) un “Garage” Roterdamā (NL). Viņa piedalījusies starptautiskās rezidencēs, tostarp “MMCA Changdong” rezidencē Seulā un “ISCP” Ņujorkā. Līga Spunde divreiz nominēta Purvīša balvai. Viņas darbi atrodas publiskās un privātās kolekcijās, arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Zuzānu kolekcijā, VV fondā un TAAD fondā.
Par “1646”
“1646” ir mākslas telpa Hāgas sirdī, kur apmeklētāji var iepazīt laikmetīgo mākslu, atklāt jaunas perspektīvas un iesaistīties mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. Tā ir vieta, kur var ienākt un pavadīt laiku, vienlaikus ļaujoties pārsteigumiem, ko sagādā darbi, kuri apšauba ierastās idejas un pieņēmumus.
Saskarsmei ar mākslu šeit piešķirta galvenā loma. Papildus izstādēm “1646” piedāvā daudzveidīgu pasākumu programmu, piemēram, mākslinieku lekcijas un ekskursijas ar gidu, publikācijas un mākslinieku rezidences. Programma aicina uz pārdomām, refleksijām un ideju apmaiņu.
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Koncentrējoties uz personālizstādēm, “1646” atbalsta vietējos un starptautiskos māksliniekus jaunu darbu radīšanā. Tie tiek iekļauti piesātinātā kontekstā, kur apmeklētājiem ir iespēja darbus pieredzēt daudzslāņaini un padziļināti.
Mākslinieki, kuru darbi tiek izstādīti “1646”, izmanto tādus paņēmienus kā fikciju konstruēšana, tīša sarežģīšana un humors, kas rosina dialogu un piedāvā dažādu viedokļu apskatu. Fikcija tiek uzskatīta par būtisku līdzekli, kas ļauj iztēloties pasauli citādi. Tāpat arī sarežģītība, pretrunīgums un paradoksi tiek uztverti kā dabīga cilvēka dzīves sastāvdaļa. Rotaļīgums un humors tiek izmantoti, lai rosinātu saglabāt atvērtu un zinātkāru prātu.
Mākslinieces pateicības: Kim? komandai, Klārai Paljī Mongilodai, Johanam Gustavsonam, “1646” komandai, Liānai Mihailovai, Lindai Stūrei, Sabīnei Moorei, Mārtiņam Skujam, Oskaram Plataiskalnam un “Dekorāciju darbnīcai”, Elizabetei Ancei Spožumai, Martai Kariņai-Burkānei un Varim Burkānam, Oto Holgeram Ozoliņam, Ancei Strazdai, Klāvam Mellim, Edam Šautenam (Edd Schouten) un Dāvidam Šilteram (David Schilter). Darbi tapuši ar Mondriāna fonda un Hāgas pašvaldības atbalstu.