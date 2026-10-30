Palielinātas naudas balvas Daugavpils pašvaldības apbalvojumu saņēmējiem
Ceturtdien Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus nolikumā par pašvaldības apbalvojumiem, paredzot par 500 eiro palielināt naudas balvas trīs apbalvojumu kategorijās: “Gada balva”, “Goda daugavpilietis” un “Mūža ieguldījums”.
Saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem naudas balva apbalvojuma “Gada balva” saņēmējiem palielināta no 500 līdz 1000 eiro, apbalvojuma “Goda daugavpilietis” saņēmējiem no 1000 līdz 1500 eiro, savukārt apbalvojuma “Mūža ieguldījums” saņēmējiem no 1500 līdz 2000 eiro. Līdzšinējais naudas balvu apmērs bija noteikts 2019. gadā. Naudas balvas tiek piešķirtas no pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
Pašvaldības apbalvojumi ir veids, kā izteikt atzinību cilvēkiem par viņu sasniegumiem, ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils attīstībā. “Gada balvu” piešķir par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē, kā arī sabiedriskajā darbībā. Apbalvojumu “Goda daugavpilietis” piešķir par sevišķiem nopelniem pilsētas labā, savukārt apbalvojumu “Mūža ieguldījums” pasniedz par ilggadēju darbu Daugavpils labā saistībā ar nozīmīgām dzīves un darba jubilejām.
Vienlaikus nolikumā veikti arī administratīvi precizējumi, piemēram, apbalvojuma “Goda raksts” saņemšanai nepieciešamā ierosinājumu iesniegšanas kārtība.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā ir pieci apbalvojumu veidi: “Pateicības raksts”, “Goda raksts”, “Gada balva”, “Goda daugavpilietis” un “Mūža ieguldījums”. Naudas balvas paredzētas trim no tiem.