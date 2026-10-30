Valmieras teātrī pirmizrāde Mārtina Makdonas melnajai komēdijai “Vientulīgie rietumi”
6. novembrī Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi svinēs īru izcelsmes britu dramaturga Mārtina Makdonas luga Vientulīgie rietumi Toma Treiņa režijā. Tā ir tumša, bet asprātīga un aizkustinoša parodija par cilvēkiem, kuri met bezgalīgas cilpas savos destruktīvajos uzvedības modeļos.
Kādā Dieva aizmirstā nostūrī Īrijas ciemā divi brāļi nepārtraukti strīdas, nīst viens otru un cīnās uz dzīvību un nāvi pat par visniecīgākajām lietām. Kaut neviens vairs neatceras kašķa iemeslu, abi, tiklīdz atvēruši acis, dodas strīdēties kā uz darbu.
Makdona ir melnā humora virtuozs, liekot smieties par situācijām, kas patiesībā ir nežēlīgas, biedējošas un pat traģiskas. Tomēr tajā visā visnegaidītākajos brīžos uzplaiksnī arī pa cilvēcības dzirkstelītei, ievainojamībai un pat maigumam. Vientulīgie rietumi ir autora Līnenas triloģijas noslēdzošais darbs.
Režisors Toms Treinis: “Mani uzrunāja tēma par to, kā tuvākie ģimenes locekļi — brāļi — pārtiek un barojas no naida vienam pret otru. Dramaturģija ir tik brīnišķīga tāpēc, ka Makdona to spēj nokaitēt līdz galējam punktam. Kad šķiet, ka vairs nav izejas, piepeši atrodas mistiski vājprātīgs atrisinājums. Makdonas dramaturģijai raksturīga ļoti tieša valoda – tā ir tumša, bet tai pašā laikā – arī ļoti asprātīga, smieklīga un patiesībā pasaka diezgan daudz par to, kā arī mēs Latvijā bieži cits pret citu izturamies.”
Izrādes radošajā ansamblī arī scenogrāfs Hugo Bērziņš, kostīmu māksliniece Marta Treine, gaismu mākslinieks Niks Cipruss un komponists Jūlijs Melngailis. Lomās - Tomass Ralfs Ābolkalns, Anna Nele Āboliņa, Sandis Runge, Ģirts Rāviņš.