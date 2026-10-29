Ļaudis dodas uz "Dona Žuana" pirmizrādi Latvijas Nacionālajā teātrī; 29.10.2026.
Aleksandrs Morfovs, kuram jauniestudējums ir debija Nacionālajā teātrī, uzsver, ka Moljēra "Dons Žuans" no citām šī kultūrvaroņa interpretācijām šķitis dziļāks, ...
Leģendārā mīlnieka Dona Žuana cienītāji ierodas uz Morfova iestudējuma pirmizrādi Nacionālajā teātrī. FOTO
Latvijas Nacionālajā teātrī ceturtdien pirmizrādi piedzīvoja Moljēra "Dona Žuana" iestudējums Aleksandra Morfova režijā.
Morfovs, kuram jauniestudējums ir debija Nacionālajā teātrī, uzsver, ka Moljēra "Dons Žuans" no citām šī kultūrvaroņa interpretācijām šķitis dziļāks, filozofiskāks un provokatīvāks. "Mani šis varonis gluži subjektīvi fascinē, pateicoties savai spējai sasniegt galējo brīvību. Un jau gadiem nākas atbildēt uz vienu un to pašu jautājumu - ko dara cilvēks, kad kļūst brīvs," pauž režisors.
Iestudējuma radošo komandu veido režisors Morfovs, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Jolanta Rimkute, horeogrāfe Inga Krasovska. Oriģinālmūzikas autors ir Aleksandrs Tomass Matjussons, video mākslinieks "-8", gaismu mākslinieks ir Oskars Pauliņš.
Lomas iestudējumā atveidos Gundars Grasbergs, Ivars Kļavinskis, Madara Reijere, Anna Emanuela Vaice, Ieva Aniņa, Uldis Siliņš, Mārtiņš Brūveris, Juris Lisners, Marija Bērziņa, Artis Drozdovs, Kaspars Aniņš un Marta Marija Gruzdova.
Izrādē piedalās arī dejotāju grupa, kuru veido Dita Andersone, Edgars Brālītis, Arina Buboviča, Karīna Lapšina, Lauris Limbergs, Sabīne Neilande, Nauris Strautnieks un Rūdis Vilsons, kā arī mūziķi - Jānis Pauls, Tomass Ančs, Indulis Cintiņš, Gidons Grīnbergs un Arians Sevišķis.