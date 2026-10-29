Saeima pieņem nosacījumus vēja parku projektu noraidīšanai
Saeima ceturtdien pieņēma grozījumus likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (IVN), paredzot iespēju vēja parku projektu neakceptēt, ja pašvaldībā ekspluatācijā nodoto vai būvatļaujas saņēmušo vēja elektrostaciju (VES) kopējā jauda sasniedz vismaz 150 megavatus (MW) un konstatēts, ka iecere radīs vai var radīt būtisku negatīvu kumulatīvo ietekmi uz vidi, ainavu vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Saeima, skatot grozījumus galīgajā lasījumā, atbalstīja Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) priekšlikumu, kas paredz, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt ne vairāk kā 2000 metru minimālo attālumu no pilsētas vai ciema robežas līdz tuvākajai plānotajai vēja elektrostacijai vai vēja parka robežai, ja šāds ierobežojums ir pamatots ar attiecīgās pilsētas vai ciema tālāku attīstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā. Iepriekš komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Saeima atbalstīja arī priekšlikumu mainīt nosacījumus, ar kādiem VES projektiem, kuru kopējā jauda nav mazāka par 35 MW, piemērojams sākotnējais ietekmes izvērtējums.
Atbalstītā redakcija paredz šo kārtību attiecināt uz VES, kas plānotas pagastā, kurā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes jaunākajiem publicētajiem datiem vidējais iedzīvotāju blīvums ir mazāks par vidējo iedzīvotāju blīvumu Latvijā, vienlaikus saglabājot likumā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz jutīgām un aizsargājamām teritorijām.
Saeima atbalstīja arī pārejas regulējumu par jau sāktajiem VES projektiem, par kuru turpmāko virzību komisijā iepriekš bija plašas diskusijas.
Atbalstītā redakcija paredz, ka VES projektiem, kuriem lēmums par paredzētās darbības akceptēšanu pieņemts līdz 2026. gada 31. decembrim, šī lēmuma darbības termiņš ir līdz 2033. gada 31. decembrim. Kompetentā institūcija var lemt par lēmuma darbības termiņa pagarināšanu līdz 2040. gada 31. decembrim.
Tāpat paredzēts, ka VES projektiem, kuriem līdz 2026. gada 1. jūlijam pieņemts lēmums par IVN piemērošanu, bet vēl nav pieņemts lēmums par ieceres akceptēšanu vai neakceptēšanu, kompetentā institūcija līdz 2029. gada 31. decembrim lēmumu pieņems pēc pašvaldības atzinuma saņemšanas par projekta atbilstību attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumam.
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Vienlaikus paredzēts, ka arī pozitīva pašvaldības atzinuma gadījumā kompetentā institūcija projektu neakceptēs, ja vienlaikus izpildīsies divi nosacījumi - attiecīgajā pašvaldībā būs nodotas ekspluatācijā VES vai izdotas būvatļaujas VES ar kopējo jaudu vismaz 150 MW un kompetentā institūcija būs konstatējusi, ka projekta īstenošana radīs vai var radīt būtisku negatīvu kumulatīvo ietekmi uz vidi, ainavu vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Saeima atbalstīja arī precizētu risinājumu par VES projekta tuvumā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšanu, paredzot divu kilometru attālumu noteikt no izpētes teritorijas ārējās robežas.
Grozījumi stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī.
Jau ziņots, ka grozījumi IVN likumā Saeimā skatīti kopš 2025. gada, bet komisijā likumprojekta izskatīšana otrajam lasījumam ilga vairāk nekā gadu.
Saeima grozījumus otrajā lasījumā atbalstīja šogad 3. septembrī. Būtiskas domstarpības likumprojekta izskatīšanas laikā radīja jautājums par pašvaldību tiesībām un nosacījumiem, ar kādiem iespējams neakceptēt vēja parku projektus.
KEM sagatavoto grozījumu mērķis ir pilnveidot IVN regulējumu, mazināt administratīvo slogu, stiprināt investoru tiesisko paļāvību, kā arī optimizēt sabiedrības informēšanas pasākumus.