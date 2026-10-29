Smiltēns varētu atgriezties Saeimas priekšsēdētāja amatā
15. Saeimas priekšsēdētājs varētu būt Edvards Smiltēns (AS), liecina kuluāros izskanējusī informācija.
Smiltēns jau bija Saeimas priekšsēdētājs no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 20. septembrim.
Savukārt Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam minēta arī "Apvienotā saraksta" (AS) politiķe Linda Matisone, kura jau 14. Saeimā ieņēma šo amatu. Tāpat nav izslēgta iespēja šo posteni uzticēt Nacionālās apvienības pārstāvim, ja partija kļūs par vienu no valdību veidojošajiem spēkiem.
Tāpat kuluāros izskanējis, ka Prezidijā amatus varētu ieņemt Antoņina Ņenaševa (P) un bijušais prezidents Raimonds Vējonis (AS).
Par Saeimas sekretāra un sekretāra biedra amatiem tradicionāli vienojas koalīcijas partneri un daļā gadījumu arī opozīcija. Galīgā vienošanās par Prezidija sastāvu vēl nav panākta. To lielā mērā noteiks koalīcijas sarunu iznākums un partiju savstarpējās vienošanās par amatu sadalījumu parlamentā.
Jaunievēlētā 15. Saeima uz pirmo sēdi pulcēsies nākamnedēļ, kad deputāti ievēlēs Saeimas priekšsēdētāju, divus viņa biedrus, sekretāru un sekretāra biedru.