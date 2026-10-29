Kučinskis komentē kratīšanas lietā par Eiropas naudas iespējamo izkrāpšana Alūksnes projektos. Lietā iejaukts Kulberga ekspadomnieks Brencis
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Eiropas Prokuratūra (EPPO) projektu "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" pārbaudīja jau 2022. gadā un atzina, ka tur viss kārtībā, paziņoja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS), komentējot KNAB veiktās kratīšanas.
KNAB trešdien veicis kratīšanas EPPO sāktā lietā par iespējamu iepirkumu krāpšanu un amata ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar Eiropas Savienības (ES) fondu naudas izlietošanu Alūksnes novada pašvaldības projektā.
Kučinskis atzina, ka šobrīd ir grūti pateikt, par kuru objektu tieši ir runa, jo trūkst informācijas. 2022. gadā, kad projektā "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" tika izbūvētas trīs ražošanas ēkas, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pēc saņemta ziņojuma esot pārbaudījusi šo projektu, un par to ziņots arī KNAB un EPPO, bet abas tiesībsargājošās iestādes esot atbildējušas, ka pārkāpumus nesaredz. "Tādēļ pietrūkst informācijas, par ko šeit ir runa," sacīja ministrs.
Arī CFLA šodien norādīja, ka tās rīcībā nav oficiālas informācijas par izmeklēšanas apjomu un tajā vērtētajiem apstākļiem. Vienlaikus CFLA secina, ka no publiski pieejamās informācijas izriet, ka izmeklēšana saistīta ar projektu "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā".
Kā ziņots, KNAB trešdien veicis kriminālprocesuālās darbības arī pie Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) bijušā padomnieka Mārtiņa Brenča (AS), kurš iepriekš ilgus gadus bijis CFLA direktora vietnieks.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers (JV) apstiprināja, ka pašvaldībā KNAB ir veicis procesuālas darbības. Neviens no pašvaldības darbiniekiem neesot ticis aizturēts.
"Mēs nodrošinājām KNAB ar visiem prasītajiem dokumentiem, kuri attiecas uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā"," pauda Adlers.
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EPPO informēja, ka pēc EPPO lūguma KNAB veica kratīšanas un citus pasākumus izmeklēšanā par iespējamu iepirkumu krāpšanu un amata ļaunprātīgu izmantošanu, kurā iesaistītas Alūksnes pašvaldības amatpersonas.
Saskaņā ar izmeklēšanu pašvaldības amatpersonas kopā ar pilsētā darbojošos uzņēmumu pārstāvjiem, iespējams, ir iesaistījušās nelikumīgās darbībās, lai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) iegūtu vairāk nekā 1,4 miljonus eiro pašvaldības īstenotajam projektam, tādējādi nodarot kaitējumu gan Latvijas valsts, gan ES finanšu interesēm.
Projekta mērķis bija pašvaldības teritorijā uzbūvēt trīs ražošanas objektus, lai tos izīrētu uzņēmumiem. Saskaņā ar projekta īstenošanas nosacījumiem uzņēmumi, kas plānoja izmantot šos objektus, bija jāizvēlas nomas izsolē atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, informēja EPPO.
EPPO savāktie pierādījumi liecina, ka aizdomās turētie ir maldinājuši atbildīgās iestādes un, pārkāpjot projekta īstenošanas nosacījumus, uzcēluši ražotnes iepriekš izvēlētiem uzņēmējiem.
Savukārt Adlers apgalvoja, ka visas jaunuzbūvētās ražošanas telpas ir iznomātas izsoles rezultātā. "Pašvaldība ir izdarījusi visu atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Neko mēs neesam pārkāpuši, vienkārši šobrīd tiek veiktas procesuālas darbības līdzīgi, kā tas jau ir bijis citās Latvijas pašvaldībās," pauda Adlers.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, projektā "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" 2022. gadā tika izbūvētas trīs ražošanas ēkas novada teritorijā - īpašumā Merķeļa iela 20, Alūksnē, un īpašumos "Grantskalni" un "Zariņi" Jaunlaicenes pagastā.
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ERAF atbalstītā projekta mērķis bija izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru Alūksnes novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, revitalizējot degradēto teritoriju un nodrošinot videi draudzīgu un ilgtspējīgu teritorijas izaugsmi. Viens no lielākajiem šķēršļiem mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai novadā esot tieši piemērotas ražošanas infrastruktūras - ēku trūkums. Projekts izstrādāts, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, tolaik informēja pašvaldība.
Kopējās visu trīs ražošanas ēku izbūves izmaksas bija 1 448 091,51 eiro, tajā skaitā ražošanas ēka Merķeļa ielā izmaksāja 474 613,21 eiro, ražošanas ēka "Grantskalni" - 476 212,14 eiro, ražošanas ēka "Zariņi" - 497 266,16 eiro.
Tiesībsargājošo iestāžu darbinieki kratīšanu laikā izņēmuši dokumentus un skaidru naudu. Tāpat izņemta munīcija. Plašāku informāciju EPPO nesniedza, līdz ar to nav zināms kopējais lietā iesaistīto personu skaits.
EPPO ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un nodošanu tiesām iztiesāšanai. Šie noziegumi ietver dažādas krāpšanas, pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu, ja nodarītā kaitējuma summa pārsniedz desmit miljonus eiro, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupciju un citus noziegumus.