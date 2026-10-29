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Pēc ievēlēšanas Saeimā amatu atstāj Saldus novada izpilddirektore Kleinberga
Foto: Zane Bitere/LETA
Nellija Kleinberga
Novadu ziņas

Pēc ievēlēšanas Saeimā amatu atstāj Saldus novada izpilddirektore Kleinberga

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ceturtdien Saldus novada deputāti no amata atbrīvoja 15. Saeimā ievēlēto novada izpilddirektori Nelliju Kleinbergu (AS).

Pēc ievēlēšanas Saeimā amatu atstāj Saldus novada ...

Izpildirektores amats Kleinbergai bija jāatstāj, jo to nevar apvienot ar Saeimas deputāta pienākumiem.

Kleinberga Saldus novada izpilddirektores amatu ieņēma kopš pagājušā gada 1. novembra. Pēdējā darba diena viņai būs piektdien.

Viņa bijusi Skrundas novada domes priekšsēdētāja, Kuldīgas novada domes deputāte un priekšsēdētājas vietniece, kā arī 12. Saeimas deputāte un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas delegāte. Kleinberga strādājusi arī kā veselības ministra ārštata padomniece, vadījusi Saldus medicīnas centru.

Domes deputāti arī apstiprināja izpilddirektora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu, tostarp prasības amata pretendentam.

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