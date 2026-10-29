Nellija Kleinberga
Novadu ziņas
Šodien 17:19
Pēc ievēlēšanas Saeimā amatu atstāj Saldus novada izpilddirektore Kleinberga
Ceturtdien Saldus novada deputāti no amata atbrīvoja 15. Saeimā ievēlēto novada izpilddirektori Nelliju Kleinbergu (AS).
Izpildirektores amats Kleinbergai bija jāatstāj, jo to nevar apvienot ar Saeimas deputāta pienākumiem.
Kleinberga Saldus novada izpilddirektores amatu ieņēma kopš pagājušā gada 1. novembra. Pēdējā darba diena viņai būs piektdien.
Viņa bijusi Skrundas novada domes priekšsēdētāja, Kuldīgas novada domes deputāte un priekšsēdētājas vietniece, kā arī 12. Saeimas deputāte un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas delegāte. Kleinberga strādājusi arī kā veselības ministra ārštata padomniece, vadījusi Saldus medicīnas centru.
Domes deputāti arī apstiprināja izpilddirektora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu, tostarp prasības amata pretendentam.