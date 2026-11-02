Par Intaru Busuli un jaunā dzejnieka rūtaino pidžamu. Indras Vilipsones kultūrpieturas: ko ieplānot no 2. novembra līdz 8. novembrim?
Pasaules kārtībā iekārtojies novembris un kultūras kalendārs sauc mūs ielūkoties, izgudrot, kurp doties… Rudens smaržas skauta, palikšu uzticīga pati sev un šoreiz atkal būs divas kultūrpieturas, kuras var izbaudīt pidžamā rūtainā, arī par to būs stāst, bet visu pēc kārtas…
Nenogurdināmas pastaigas Replay.lv vainagojušās ar īstu atradumu, Latvijas īsfilmu programma piedāvā kinolenti “Cello concerto”. Protams Baibas Brokas aktrises talanta palete ietver visas pasaules krāsas, taču šī mazā spēlfilma mani apstādināja un tādā kā stopkadrā un tā bija īsts baudījums… domu un bērnības atmiņu izvirdums pēc tam, vairāk neko daudz nebildīšu, ja ir tik daudz vaļas, noskatieties, lūdzu! Te īsi ceļavārdi - stāsta centrā ir saspringta čella skolotāja Antra, kura tikai mirkli pirms svarīga konkursa cenšas sagatavot savu ietiepīgo studenti Esteri. Filma atklāj abu tēlu savstarpējo dinamiku, stresu un emocionālo spriedzi, kas rodas, gatavojoties muzikālajam pārbaudījumam.
Turpinām palikt mājās un es piemēram paņemu maksas vīzu Kārļa Lāča un Intara Busuļa mūzikas pasaulē, ar starpnieku “Spotify”, maksas tāpēc, ka tad nav jāklausās reklāmas. Manā uzmanības lokā šobrīd ir Intara Busuļa albums "Deg mans ugunskurs". Kaut kā ļoti īpaša ,tāda drusku nostalģiska izjūta, kurā gribas pakavēties un pirmā dziesma “Negaidi”, tās iespaidā uzmeklēju dziesmas vārdu autoru - dzejnieku Kristapu Upenieku un apjautājos viņam par dzeju, kas kaut kā ļoti man pieķērās…
Ekspresintervija šeit:
Kristaps Upenieks: “Mazliet asariņa notecēja, dzirdot, kā skan mani vārdi”
Indra. Kristap, klausoties Intara Busuļa dziesmu “Negaidi” ar taviem vārdiem, mani pārņēma ļoti pazīstama sajūta — reizēm tik ļoti gribas palikt mājās, ierušināties savā istabā, iedegt sveces un nekur nesteigties. Kā radās šis dzejolis? Vai tā bija kāda konkrēta dzīves situācija, noskaņa vai vienkārši vēlme pasēdēt mājās pidžamā?
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Kristaps. Tas bija apmēram pirms gada, šķiet, novembrī. Sēdēju gultā, skatījos pa logu un mēģināju kaut ko uzrakstīt. Tajā brīdī vienkārši viss saslēdzās. Tā bija noskaņa. Man vispār patīk palikt mājās, lai gan pēdējā laikā arvien vairāk gribas kaut kur iziet. Bet toreiz biju tik ļoti noskaņojies uz mājās sēdēšanu, ka tapa šis dzejolis. Un jā — rakstīju to pidžamā. Rūtainajā!
Indra. Bet kā tavs dzejolis nonāca līdz Intaram Busulim?
Kristaps. Pavisam nejauši. Mans labs draugs un mentors ir dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Ik pa laikam eju pie viņa ar saviem dzejoļiem, lai tos pārrunātu. Reiz aiznesu viņam nelielu kaudzīti, un jau nākamajā dienā Kārlim uzrakstīja komponists Kārlis Lācis, pastāstot, ka Intaram Busulim top jauns albums. Vērdiņam bija palicis prātā mans dzejolis, un viņš ar to padalījās. Tā viss saslēdzās.
Par dziesmu uzzināju pavasarī, kad mani uzaicināja uz pirmatskaņojumu Dzintaru koncertzālē. Aizgāju kopā ar savu bijušo klases audzinātāju. Pirmoreiz dzirdot savus vārdus dziesmā, bija mazliet grūti to aptvert.
Bet īpaši atceros trešo klausīšanās reizi. Biju nofilmējis koncertu un vēlāk gāju cauri Vērmanes dārzam. Uzliku austiņas, ieslēdzu ierakstu, un, dzirdot, kā skan mani vārdi, mazliet asariņa notecēja.
Indra. Paldies tev par šo sajūtu un par vārdiem, kuros tik daudzi var atpazīt arī sevi!
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Bet kur nu ir jādodas - uz mūsu Balto namu. Svētku drānās, lai baudītu pasaulslavenā operdziedoņa, baritona Ludovika Tezjē (Ludovic Tézier). 4. novembrī koncertā Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē viņš uzstāsies kopā ar Latvijas Nacionālās operas solistiem Ingu Šļubovsku-Kancēviču, Irmu Pavāri, Raimondu Bramani, Rihardu Mačanovski un Artjomu Safronovu, Latvijas Nacionālās operas orķestri un kori diriģenta Lorenco Paserīni (Lorenzo Passerini) vadībā.
Koncertā skanēs Džuzepes Verdi, Vinčenco Bellīni, Džoakīno Rosīni, Gaetāno Doniceti, Ambruāza Tomā, Šarla Guno, Džakomo Pučīni un citu komponistu opermūzika.
Latvijas publikai mākslinieks neaizmirstamu iespaidu atstāja šī gada martā, atveidojot Amonasro lomu divās Džuzepes Verdi operas "Aīda" izrādēs līdzās latviešu operzvaigznēm Marinai Rebekai un Elīnai Garančai.
Patīkamas gaidas un skaisti notikumi, lai mums visiem izdodas!