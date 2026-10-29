Dienvidkurzemes novads ticis pie jauna logotipa
Ceturtdien, 29. oktobra domes sēdē Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja novada jauno logotipu un ar to saistītās vizuālās identitātes vadlīnijas.
Jaunā Dienvidkurzemes novada logotipa pamatā ir burts “D”, bura un stilizētas novada kartes aprises. To papildina trīs bultas jeb karodziņi: viena aicina iegriezties un atgriezties Dienvidkurzemē, otra simbolizē iesakņošanos un norāda uz novada atrašanos Latvijas dienvidrietumos, bet trešā — virzību uz priekšu, attīstību un izaugsmi.
Arī krāsām ir sava nozīme: sarkanie toņi atsaucas uz kurzemniecisko mantojumu, dūmakaini zilais simbolizē Baltijas jūru, bet tumši zaļais — priežu mežus, laukus un citas novada dabas bagātības. Logotipa forma turpmāk varēs kalpot arī kā rāmis fotogrāfijām un citiem vizuāliem materiāliem, ļaujot katrā reizē izcelt citu Dienvidkurzemes stāstu.
Vizuālās identitātes vadlīnijās aprakstīts, kā lietot galveno logotipu, tā papildversijas, tematiskās zīmes un pašvaldības struktūrvienību logotipus. Tajās noteikti arī krāsu toņi, burtveidols un citi noformējuma principi. Ikdienas un mārketinga saziņā jaunā zīme aizstās līdzšinējo logotipu — novada kontūru Latvijas kartē ar nosaukumu “Dienvidkurzemes novads”. Oficiālai saziņai paredzēta versija ar pilno novada nosaukumu, bet vēsturiskais ģerbonis — sudraba laukā attēlots sarkans lauva — saglabāsies svinīgiem, reprezentatīviem un juridiskiem dokumentiem. Vienota zīmola sistēma veidota arī pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām: katra no tām saglabās kopīgo vizuālo pamatu, ko papildinās konkrētās nozares nosaukums.
Vadlīnijas aptuveni deviņu mēnešu laikā izstrādāja pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa, neiesaistot ārpakalpojuma sniedzējus. Darbā piedalījās arī pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” un citu struktūrvienību speciālisti, konsultējoties ar nozares profesionāļiem. Logotipa grafiskos elementus veidoja daļas dizaineris Mārtiņš Švarcs kopā ar tūrisma centra vecāko mārketinga eksperti Daci Gailīti, bet projektu vadīja daļas vadītāja Kristīne Pastore. Švarcs atzīst, ka darbs pie Latvijas lielākā novada identitātes viņam nozīmējis lielu atbildību: “Mērķis bija radīt ko paliekošu, turklāt mūsu novadam ir savs raksturs, un jaunajai vizuālajai valodai tas bija jāatspoguļo.” Viņš pauž gandarījumu, ka logotipu atbalstījuši deputāti un pozitīvi novērtējuši arī kolēģi. Gailīte uzsver, ka jaunā identitāte palīdzēs Dienvidkurzemes daudzveidību apvienot vienotā tēlā. “Mūsu uzdevums ir panākt, lai ar laiku šī zīme cilvēkiem saistītos ar Dienvidkurzemi, tās raksturu, cilvēkiem un vērtībām,” viņa saka.
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Jaunā identitāte balstīta Dienvidkurzemes novada zīmola un mārketinga komunikācijas stratēģijā 2025.–2029. gadam. Tās vadmotīvs ir “#Dižkurzeme”, bet novada solījums — “Dienvidkurzemes novads — Dižkurzeme”; abus paredzēts iedzīvināt līdz ar logotipa ieviešanu. “Identitāte ir subjektīvs, relatīvs un mainīgs jēdziens. Tieši tāpēc esam paredzējuši jaunajam logo plašu, radošu un daudzveidīgu pielietojumu atbilstoši situācijām un vajadzībām,” skaidro Pastore.
Pēc domes balsojuma priekšsēdētājs Andris Jankovskis pateicās radošajai komandai un pauda cerību, ka iedzīvotāji jauno zīmi pieņems un iemīļos. Lai logotipu varētu oficiāli lietot, jāgroza pašvaldības saistošie noteikumi “Par Dienvidkurzemes novada simboliku”. To projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai bija publicēts pašvaldības tīmekļvietnē no 2026. gada 15. līdz 28. oktobrim; priekšlikumi un iebildumi netika saņemti. Jauno logotipu oficiāli varēs izmantot pēc grozījumu publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.