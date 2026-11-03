Rēķins var sasniegt pat desmitiem tūkstošu eiro. Kas notiek, ja sadauzi nomas auto?
Nesen Rīgā, Lizuma ielas un Brīvības gatves krustojumā, kāda jauna sieviete, vadot "CityBee" koplietošanas automašīnu, nepamanīja tuvojošos tramvaju un izraisīja spēcīgu sadursmi. Lai gan par laimi neviens cilvēks fiziski necieta, nomas spēkrats, visticamāk, vairs nav atjaunojams. Kurš par šādiem metāllūžņos pārvērstiem auto galu galā samaksā? Portāls Jauns.lv skaidro koplietošanas auto biznesa aizkulises.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka oktobra sākumā Rīgā, Lizuma ielas un Brīvības gatves krustojumā, notika spēcīga sadursme starp “CityBee” nomas automašīnu un “Rīgas satiksmes” tramvaju. Negadījums noticis brīdī, kad jauna sieviete pie koplietošanas auto stūres vēlējusies veikt atļauto labo pagriezienu no Lizuma ielas uz Brīvības gatvi. Visticamāk, autovadītāja pievērsusi uzmanību tikai no kreisās puses braucošajiem transportlīdzekļiem un nepamanīja tramvaja tuvošanos. Neviens no sabiedriskā transporta pasažieriem, nedz arī nomas automašīnas vadītāja negadījumā fiziski nav cietuši. Tomēr nomas spēkrats sadursmē tika smagi sadragāts.
Redzot kārtējo sadauzīto nomas mašīnu, loģisks ir jautājums, kurš par to visu tagad maksās? Un, vai nav tā, ka pie sveša auto stūres vadītāji kļūst pārgalvīgāki?
Katru avāriju vērtē atsevišķi
Sabiedrībā valda maldīgs priekšstats, ka, izraisot avāriju ar nomas auto, klientam jāmaksā tikai iepriekš noteiktais pašrisks, bet pārējos zaudējumus sedz apdrošinātājs. Taču tā nebūt nav, portālam Jauns.lv skaidro „CityBee” reģionālais vadītājs Aleksandrs Busarovs. Viņš uzsver, ka klienta atbildībai nav noteikta viena maksimālā summa – tā atkarīga no konkrētajiem apstākļiem.
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“Ja negadījums noticis, ievērojot pakalpojuma lietošanas noteikumus, piemēro attiecīgajā braucienā noteikto finansiālās atbildības kārtību. Savukārt noteiktos gadījumos, piemēram, braucot reibumā, veicot bīstamus manevrus vai nododot transportlīdzekli neatļautai personai, lietotājam var būt pienākums atlīdzināt visus uzņēmumam nodarītos zaudējumus, nevis tikai segt standarta pašrisku. Tādēļ nav iespējams noteikt vienu maksimālo summu, kas būtu piemērojama visiem gadījumiem. Konkrētais zaudējumu apmērs tiek izvērtēts atbilstoši negadījuma apstākļiem, piemērojamajiem noteikumiem un zaudējumu novērtējumam,” norāda Busarovs.
Var nākties plaši atvērt maku
Ir situācijas, kad "CityBee" klients zaudē jebkādu finansiālās atbildības aizsardzību un kļūst pilnībā atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem, kas smagas avārijas gadījumā var nozīmēt desmitos tūkstošu eiro mērāmu summu.
Tas nozīmē, ka parastas neuzmanības gadījumā, ja vien nav pārkāpti citi būtiski noteikumi, šoferi pasargā noteiktais pašrisks. Taču tas nenozīmē, ka šis "drošības spilvens" darbosies pilnīgi visos gadījumos. Tiklīdz vadītājs pārkāpj sarkanās līnijas un izraisa smagu avāriju, sekas var būt ne tikai sabojāta automašīna un traumas, bet arī zaudējumi desmitiem tūkstošu eiro apmērā.
Proti, pilns rēķins par sadragāto auto no paša kabatas būs jāsedz tiem, kuri pie stūres sēdušies dzērumā vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Tāpat uzņēmuma pretimnākšana nebūs, ja fiksēta agresīva braukšana un trakošana uz ceļa – bīstami manevri, apzināts drifts vai pamatīga atļautā ātruma pārsniegšana. Simtprocentīga finansiālā atbildība iestājas arī tad, ja klients stūri uzticējis draugam vai paziņam, kuram nav sava profila un tiesību šo auto vadīt, kā arī tad, ja pēc avārijas šoferis vienkārši aizlaidies no notikuma vietas, neziņojot policijai un uzņēmumam. Īsāk sakot, ja nomas auto īrnieks rupji ignorē automašīnas lietošanas noteikumus, vainīgajam nāksies atvērt savu maku un pilnībā segt sadragātā auto vērtību.
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“Šādos gadījumos zaudējumu apmēru nosaka, izvērtējot konkrētās situācijas apstākļus un izmantojot profesionālu neatkarīgu bojājumu novērtētāju vai citus attiecīgus pakalpojumu sniedzējus,” skaidro “CityBee” reģionālais vadītājs.
Turklāt jānošķir tiešo zaudējumu atlīdzināšana no līgumsodiem, kas paredzēti par konkrētu pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpumu. “Ja tiek konstatēts pārkāpums, par kuru paredzēts līgumsods, tas var tikt piemērots atbilstoši “CityBee” cenrādim. Savukārt gadījumos, kad lietotājs saskaņā ar noteikumiem ir atbildīgs par visiem nodarītajiem zaudējumiem, var tikt prasīta arī šo zaudējumu atlīdzināšana,” piebilst Busarovs.
Vai tiešām ar nomas auto brauc agresīvāk?
Lai gan publiskajā telpā ik pa laikam izskan pārmetumi, ka koplietošanas auto vadītāji uz ceļa uzvedas agresīvāk un paviršāk nekā tie, kuri sēž pie sava personīgā transportlīdzekļa stūres, uzņēmums šādu tendenci neapstiprina. Vaicāts par to, cik procenti no autoparka gada laikā nonāk remontā avāriju dēļ vai tiek pilnībā norakstīti, uzņēmums gan konkrētus skaitļus neatklāj.
“Šobrīd konkrētus datus par avāriju dēļ remontā nonākušo vai pilnībā norakstīto automašīnu īpatsvaru nekomentējam. Tāpat mums nav pamata apgalvot, ka koplietošanas automašīnu vadītāji kopumā brauktu agresīvāk vai paviršāk nekā personīgā transporta vadītāji. Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka koplietošanas transportlīdzekļu lietotājiem ir tāds pats pienākums ievērot ceļu satiksmes noteikumus un atbildīgi piedalīties satiksmē kā ikvienam citam autovadītājam,” uzsver Busarovs.
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Sods – liegums braukt pat uz 10 gadiem
Lai arī "CityBee" nepublisko precīzu statistiku par gada laikā avārijās norakstītajiem auto un nepiekrīt pieņēmumam, ka nomas šoferi brauktu agresīvāk par privāto auto īpašniekiem, uzņēmums nenoliedz, ka seko līdzi klientu uzvedībai uz ceļa. Busarovs apstiprina, ka transportlīdzekļu pārvaldības sistēma apkopo gan atrašanās vietu, gan ātrumu un citus darbības parametrus. Ja tiek fiksēta agresīva braukšana vai noteikumu pārkāpumi, seko sankcijas.
Par nopietniem pārkāpumiem, tostarp braukšanu reibumā, bīstamu braukšanu vai neatļautu transportlīdzekļa nodošanu citai personai, uzņēmums var ierobežot vai izbeigt pakalpojuma sniegšanu un liegt lietotājam izmantot pakalpojumu arī turpmāk. "CityBee" pakalpojuma lietošanas noteikumi paredz iespēju noteiktos gadījumos liegt pakalpojuma izmantošanu uz laiku līdz desmit gadiem, bet īpaši smagos gadījumos, piemēram, braukšanā reibumā vai būtiska kaitējuma nodarīšanā ar tīšu vai rupji nolaidīgu rīcību, šis termiņš var būt ilgāks," atklāj Busarovs.
Jautāts par to, vai Latvijā, ņemot vērā avārijas un dārgās KASKO apdrošināšanas prēmijas komerctransportam, šāds biznesa modelis vispār ir rentabls, "CityBee" pārstāvis norāda, ka uzņēmuma finanšu rādītāji publiski netiek komentēti. Vienlaikus viņš norāda, ka uz šo biznesu jāskatās plašākā kontekstā: “Koplietošanas mobilitātes pakalpojuma darbību ietekmē vairāki savstarpēji saistīti faktori, tostarp autoparka uzturēšanas un remonta izmaksas, apdrošināšana, transportlīdzekļu noslodze un klientu pieprasījums. Tāpēc uzņēmuma darbības ilgtspēju nevar objektīvi novērtēt, balstoties tikai uz atsevišķiem ceļu satiksmes negadījumiem vai apdrošināšanas izmaksām.” Noslēgumā uzņēmuma pārstāvis vēlreiz atgādina, ka drošība uz ceļa ir kopīga atbildība.