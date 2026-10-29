Pēc vairāk nekā 20 gadus ilgām diskusijām Saeima pieņem Arhitektūras likumu
Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēmusi jauno Arhitektūras likumu, par kuru diskusijas ilgušas vairāk nekā 20 gadus. Likuma mērķis ir uzlabot pilsētu un citu apdzīvotu vietu plānošanu, stiprināt arhitektu lomu un veicināt kvalitatīvas dzīves vides veidošanu Latvijā.
Jaunais regulējums nosaka arhitektu un ainavu arhitektu profesionālās darbības principus, kā arī precizē pašvaldību pienākumus pilsētvides attīstībā. Likumā noteiktas arī pilsētas arhitekta funkcijas un paredzēts izveidot Latvijas Sertificētu arhitektu kolēģiju, kas darbosies kā arhitektu un ainavu arhitektu profesionālās pašpārvaldes institūcija.
Likuma izstrādes laikā netrūka domstarpību. Īpaši asas diskusijas raisīja prasības par arhitektūras konkursiem, kā arī mākslas un dizaina iekļaušanu sabiedriski nozīmīgās ēkās un to apkārtnē. Šajos jautājumos atšķīrās arhitektu, būvnieku un nekustamo īpašumu attīstītāju viedokļi.
Pirms likuma pieņemšanas Saeima veica vairākus precizējumus, lai skaidrāk noteiktu pašvaldību un arhitektu pienākumus. Tika pilnveidots arī regulējums par pilsētu arhitektu darbu, profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un jaunveidojamās Latvijas Sertificētu arhitektu kolēģijas funkcijām. Tāpat likumā precizēts, kas uzskatāms par kvalitatīvu dzīves vidi un kādi principi jāievēro tās veidošanā.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs iepriekš norādījis, ka diskusijas par atsevišķu Arhitektūras likumu ilgušas 21 gadu. Līdz šim nozares darbību regulēja vairāki normatīvie akti, tostarp Būvniecības likums, bet jaunais regulējums būtiskākos arhitektūras nozares jautājumus apvienos vienā likumā. Tas stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī.