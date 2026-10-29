Latvija pirmo reizi vēsturē prezidēs ANO Drošības padomē
No 1. novembra Latvija pirmo reizi vēsturē uz mēnesi kļūs par ANO Drošības padomes prezidējošo valsti. Šajā laikā Latvija vadīs visas padomes oficiālās un neformālās sanāksmes, īpašu uzmanību pievēršot karam Ukrainā un jauno tehnoloģiju radītajiem izaicinājumiem un iespējām.
Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuta-Deslandes uzsver, ka prezidentūra ir iespēja stiprināt Latvijas starptautisko atpazīstamību un aizstāvēt valsts intereses. Lai gan lielāko daļu Drošības padomes darba kārtības veido iepriekš plānotas sanāksmes, prezidējošā valsts var rosināt arī diskusijas par sev īpaši svarīgiem jautājumiem. Latvija šo iespēju izmantos, lai izceltu savas ārpolitikas un drošības prioritātes.
Viena no galvenajām Latvijas prioritātēm būs turpināt pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību Krievijas karam Ukrainā. "Mēs pieliekam visas pūles, lai Krievijas karu Ukrainā noturētu augstu ANO Drošības padomes darba kārtībā, nepieļautu Krievijas agresijas pret Ukrainu normalizēšanu, atspēkotu Krievijas propagandu un melus," norāda Pavļuta-Deslandes. Viņa uzsver, ka Latvijas galvenais mērķis darbā Drošības padomē ir stiprināt valsts drošību, tostarp atbalstot Ukrainu.
Šogad ANO Drošības padomē jau notikušas 16 oficiālas Ukrainai veltītas sanāksmes, un gandrīz visas pēc Ukrainas lūguma sasaukusi Latvija kopā ar Eiropas sabiedrotajiem. Latvija organizējusi arī diskusijas par Krievijas agresijas humanitārajām sekām, tostarp karagūstekņu un civiliedzīvotāju stāvokli, kā arī ārvalstnieku nelikumīgu iesaistīšanu Krievijas armijā.