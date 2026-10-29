Darba nedēļa Latvijā noslēgsies ar mainīgu laiku, daudzviet līs.
Sabiedrība
Šodien 14:42
Darba nedēļa noslēgsies ar lietainu laiku, dažviet gaidāms kāds saules stars
Piektdien Latvijā gaidāms mainīgs laiks – mākoņi mīsies ar sauli, daudzviet īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra dienā sasniegs +8 līdz +12 grādus.
Naktī debesis pārsvarā klās mākoņi, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +4…+8 grādiem, savukārt piekrastē būs siltāks – līdz +11 grādiem. Dienā brīžiem uzspīdēs saule, taču pēcpusdienā lietus gaidāms jau daudzviet. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu un ziemeļrietumu vējš.
Rīgā piektdien debesis lielākoties būs mākoņainas, brīžiem gaidāms lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7 grādiem, bet dienā sasniegs +11…+12 grādu