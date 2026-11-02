VIDEO: “Viens grāds maina visu!” Tu pat nenojaut, kā klimata pārmaiņas ikdienā ietekmē tavu dzīvi
Klimata pārmaiņas nav tikai vidējās temperatūras līknes lēns kāpums – tā ir visas sarežģītās dabas sistēmas izkustēšanās no līdzsvara, kas jau tagad no sabiedrības, pašvaldībām un saimniekiem prasa ļoti konkrētu gatavību pielāgoties.
Sarunas par klimata pārmaiņām publiskajā telpā nereti mēdz “iebraukt” divos pretējos grāvjos. No vienas puses, tās ir apokaliptiskas vīzijas par kūstošiem polārajiem ledājiem un zem ūdens grimstošām pilsētām, no otras, vieglprātīga ironija par to, ka pāris papildu siltuma grādi Latvijas drēgnajā klimatā būtu pat tīri patīkama dāvana. Tomēr realitāte, ar kuru ikdienā strādā pētnieki, nav saistīta ne ar trauksmainiem saukļiem, ne ilūzijām par mūžīgo kūrortu.
Par to, kā globālie procesi atbalsojas Latvijas pagalmos, mežos un tīrumos, liecina gan meteoroloģiskie novērojumi, gan dabas norišu pētījumi. Ar saviem secinājumiem dalās divas šīs jomas ekspertes – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) klimata datu analītiķe Agate Baumane-Puku un Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes vadošā pētniece, ģeogrāfijas doktore Gunta Kalvāne.
Skaitļi un dati pret mītiem
Viens no klimata skeptiķu biežāk piesauktajiem argumentiem ir atsauce uz Zemes vēsturi – klimats taču ir mainījies vienmēr, bijuši gan siltāki periodi, gan tā dēvētais mazais ledus laikmets pirms dažiem gadsimtiem. Zinātnieki šo faktu nenoliedz, taču uzsver fundamentālu atšķirību – nekad iepriekš šīs pārmaiņas nav notikušas tik straujā tempā, un nekad iepriekš to galvenais dzinējspēks nav bijusi cilvēka saimnieciskā darbība.
Agate Baumane-Puku stāsta: “Klimats vienmēr ir mainījies, tā ir taisnība, tie ir ģeoloģiski fakti. Bet konkrēti no cilvēka darbības – tas ir pasaulē jau vispārpieņemts fakts, ka ir ļoti daudz izpētīts, ka tieši cilvēka darbības rezultātā kopš bāzes perioda no 1850. līdz 1900. gadam pieaugums ir bijis lielāks nekā jebkad pasaules vēsturē. Ir vesela joma – klimatoloģija, kas to pēta, un tiešām tas ir cilvēku darbības rezultāts.”
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Analizējot instrumentālos novērojumus Latvijā, kas visaptverošā un digitalizētā formā pieejami no 20. gadsimta vidus, meteorologi fiksē nepārprotamu ainu, ar kuru ikviens iedzīvotājs, pašvaldības plānotājs vai uzņēmējs var iepazīties LVĢMC uzturētajā specializētajā vietnē klimats.meteo.lv. Tajā ērtā formātā apkopotas vēsturiskās klimata normas un nākotnes klimata pārmaiņu scenāriji Latvijas teritorijai līdz pat 2100. gadam. Savukārt plašākam – Eiropas un pasaules mērogam ikviens var sekot līdzi Eiropas Savienības Zemes novērošanas programmas vietnē climate.copernicus.eu, kur regulāri tiek publicēti globālie temperatūras un hidroloģiskie biļeteni, kas balstās satelītu un novērojumu staciju datos.
“Starp references periodu – 1961. līdz 1990. gadam – un pašreizējo klimatu, kas ir 1991. līdz 2020 gadam, pieaugums ir 1,2 grādi. Ar nokrišņiem ir gluži tas pats. Tā tendence nav tik izteikta, tomēr starp šiem abiem periodiem tas ir 4 % pieaugums. Varbūt tie 4 % neizklausās ļoti daudz, bet citos klimatiskajos indeksos, ko varam aprēķināt no datiem, mēs redzam, ka ir pieauguši ekstrēmu nokrišņu indikatori, piemēram, vienas diennakts vai piecu diennakšu maksimālais nokrišņu daudzums, kā arī sausuma un mitruma rādītāji,” skaidro Agate Baumane-Puku.
Daba nemelo
Ja kādam matemātiskie modeļi un temperatūras grafiki šķiet pārāk attālināti no ikdienas, pietiek palūkoties uz norisēm dabā. Bioklimatoloģiskie pētījumi apliecina, ka ekosistēmas uz šīm izmaiņām reaģē nepārprotami.
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“Es mēdzu teikt, kad daba nekad nemelo. Ņemot vērā to, ka pavasari mums vidēji ir siltāki, attiecīgi arī augi sāk attīstīties agrāk. Ja atceramies no savas bērnības, lazdas vai baltalkšņi ziedēja martā, marta vidū, februāra beigās, bet tagad vērīgākie būs pamanījuši, ka lazdas un baltalkšņi dažreiz sāk ziedēt jau decembrī. Un tas ir tāpēc, ka ir siltāks, līdz ar to augi attīstās straujāk, agrāk. Vai arī pilnīgi pretēja lieta – rudeņi mums ir nedaudz vēlāki, nekā bija pagājušā gadsimta vidū. Tas ir tas, ko mēs varam pamanīt dabā,” saka Gunta Kalvāne.
Šis siltuma nobīdes process nozīmē arī to, ka mainās pati Latvijas klimata tipoloģija. Agrāk mūsu zemei bija raksturīga izteikta atšķirība starp piekrasti un iekšzemi – maigāks jūras klimats Kurzemē un krietni kontinentālākas, bargākas ziemas Vidzemē un Latgalē. Tagad kontinentālās iezīmes pakāpeniski izlīdzinās. Arvien lielākā Latvijas daļā aukstākā mēneša vidējā temperatūra vairs nenoslīd zem -3 grādiem, kas nozīmē, ka Baltijas reģions pakāpeniski pārceļas maigāka un mitrāka klimata zonā. Taču šīs pārmaiņas nenāk vienmērīgi un rāmi. Sabiedrībā valda mānīgs priekšstats, ka sasilšana nozīmē vienkārši patīkamāku siltumu, taču pētnieki to raksturo kā sistēmas destabilizāciju.
To izskaidro Gunta Kalvāne: “Mums liekas, ka viens grāds – tas ir maz. Es mazākiem bērniem saku – iedomājies, kā tu jūties tad, kad tev temperatūra ir 38 grādi! Vai tev ir labi? Viņi vienmēr atbild, ka nē. Un tas ir tas pats. Pēdējos gados mums ir bijuši vidēji ļoti vēsi, auksti gadi, un tad pasaules reģionā karsti, vēsi, tad atkal karsti – pilnīgi sagriezies otrādi. Tieši šīs straujās pārmaiņas ir tas, kas rada grūtības adaptēties un pielāgoties.”
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Jaunā realitāte
Populārais jautājums par to, vai globālās sasilšanas un polāro ledāju kušanas dēļ Rīga reiz pazudīs zem ūdens, pētnieču vērtējumā pieder pie dramatizētiem pārspīlējumiem. Rīgas un Ogres applūšana pilnībā nav zinātniski pamatots scenārijs. Tomēr reālie draudi, ar ko jārēķinās jau tagad, ir saistīti ar krasām pretstatu svārstībām un infrastruktūras nepiemērotību jaunajiem apstākļiem. Piemēram, siltākas ziemas nenozīmē, ka sniega vairs nebūs vispār. Gluži pretēji – atmosfērā pieaugot mitruma daudzumam, atsevišķi snigšanas periodi kļūst izteikti smagi.
“Iepriekšējās divās ziemās Lietuvas iedzīvotāji piedzīvoja to, ka viņiem jau sen nebija bijusi izteikta sniega sega, bet tad jumti vienkārši neizturēja slodzi. Daudzos gadījumos sniegs ir smags, jo tas ir piesātināts ar mitrumu. Tas vairs nav tas pūkainais sniegs, bet ļoti smags. Un ļoti daudzas jumtu konstrukcijas, īpaši tās, kas konstruētas pēdējos gados, nav aprēķinātas šādai slodzei. Mēs pielāgojamies ziemām bez sniega, un tad pēkšņi ir divas ziemas, kas ir ļoti sniegotas, un tad patiešām jumta konstrukcijas var neizturēt. Tas atkal ir apburtais loks – konstrukcijas, apdrošināšanas izdevumi. Klimata pārmaiņas skar visu: ekonomiku, vidi, sociālos procesus,” atgādina Gunta Kalvāne.
Tikpat nopietni izaicinājumi attiecas uz lauksaimniecību un mežsaimniecību. Sniega trūkums ziemās atņem augsnei tik nepieciešamo pavasara mitruma rezervi, izraisot sausumu jau sējas laikā aprīlī. Savukārt garie, siltie rudeņi liek pāraugt ziemājiem, bet vasaras karstuma viļņi atstāj tiešu iespaidu uz dzīvniekiem. Pētījumi apliecina, ka pat viens ilgstošs karstuma periods liellopiem var pasliktināt piena kvalitāti līdz pat 90 dienām.
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Vienlaikus pieaug lokālu ekstremālu parādību spēks – no spēcīgām vēja brāzmām līdz negaidīti masīvām lietusgāzēm, kad īsā laikā nolīst mēneša norma, kā tas novērots, piemēram, Kolkā, kur vienā vētras epizodē fiksēti 125 litri nokrišņu uz kvadrātmetru.
Šādos apstākļos izšķiroša nozīme ir agrīnās brīdināšanas sistēmām un sabiedrības izpratnei. Mobilajos tālruņos saņemtie brīdinājumi šūnapraidē nereti sastopas ar iedzīvotāju skepsi, ja kādam aiz loga tobrīd spīd saule, taču eksperti uzsver, ka daba nav prognozējama ar viena kilometra precizitāti.
Agate Baumane-Puku uzsver: “Protams, kaut kādas katastrofas vai nu klimata pārmaiņu ietekmē, vai arī vienkārši tāpēc, ka pasaule ir tāda, kāda tā ir, notiks. Un tas, ko mēs gribam, ir pasargāt sevi, savus mīļos, savus mājdzīvniekus. Te mums palīdzēs brīdinājumi. Tas, kas mums dažreiz nāk šūnapraidē, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai cilvēki var sagatavoties, lai var evakuēties, ja nepieciešams, vai vienkārši sagatavoties. Pie tās informācijas gūzmas, ko ikdienā redzam internetā, šī ir tā svarīgā informācija, kas ir jāuzņem. Brīdinājumi domāti, lai visus pasargātu.”
Gunta Kalvāne šo domu papildina, aicinot uz piesardzību: “Ekstrēmie notikumi var būt ļoti lokāli. Mēs patiešām vēl joprojām nevaram prognozēt ar precizitāti līdz vienam kilometram, un labāk ir brīdināt lielāku daļu sabiedrības, jo, lai cik mēs zinām par to, kā vētra var attīstīties, daba ir daba. Labāk ir būt lietas kursā un informētiem. Ja tev liekas, ka tavā mājā nekas nenotiek, tas nenozīmē, ka kaimiņa mājā arī tāpat būs. Aiz katra šī brīdinājuma stāv miljoniem datu rindu, tas ir datos balstīts darbs, un labāk ir būt piesardzīgiem.”
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Lielās politikas un mazā cilvēka atbildība
Saskaroties ar globāliem procesiem, nereti rodas nolemtības izjūta – ko gan var ietekmēt nelielā Latvija ar saviem nepilniem diviem miljoniem iedzīvotāju, kamēr pasaulē dūmo rūpnīcas un karadarbības zonās atmosfērā nonāk milzīgi izmešu apjomi? Zinātnieču atbilde uz to ir pragmatiska – mēs neesam vieni, un globālā atbildība veidojas no atsevišķu valstu un indivīdu rīcības.
Pētījumi par iedzīvotāju ieradumu ietekmi uz vidi iezīmē ļoti skaidras prioritātes. Pirmā un spēcīgākā izvēle ir politiska – tā ir apzināta balsošana vēlēšanās par spēkiem, kas reāli ievieš klimata un ilgtspējas politiku, kā arī nepārtraukta atbildības prasīšana no ievēlētajiem par konkrētiem soļiem. Otrs būtisks virziens ir līdzdalība apkaimju kopienās, risinot vides jautājumus savā dzīvesvietā.
Trešais lielais faktors ir mājokļa energoefektivitāte un izvēle, kādu enerģiju patērējam un kam par to maksājam. Seko ikdienas mobilitāte – spēja izvērtēt, kad nepieciešams privātais auto un kad iespējams izmantot sabiedrisko transportu vai velosipēdu. Visbeidzot, milzīga loma ir ikdienas patēriņa kultūrai – sākot ar sezonālas un vietējas pārtikas izvēli, kas samazina loģistikas nospiedumu, līdz pat modes industrijas radītajam piesārņojumam. Pārdomāts lēmums neiegādāties lieku apģērbu ir tiešs un tūlītējs ieguldījums resursu taupīšanā.
Klimata sistēma ir neatgriezeniski iekustināta, un to pilnībā apturēt vairs nav iespējams. Tomēr tas, cik lielā mērā spēsim saglabāt sev pazīstamo vidi – ar prognozējamām četrām sezonām, drošiem mājokļiem un veselīgu ekosistēmu –, ir atkarīgs no tā, cik ātri spēsim pieņemt datos balstītus lēmumus un rīkoties gan valsts, gan katras mājsaimniecības līmenī.