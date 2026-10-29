"Asins graudiem - nē!" Jēkabpilī gatavojas plašiem protestiem pret Krievijas graudu tranzītu
Sestdien, 7. novembrī, plkst. 11 Jēkabpilī notiks protesta akcija "Asins graudiem - nē!", kuras mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju, informēja protesta organizatori.
Akcija būs turpinājums šā gada 17. septembrī notikušajam protestam, taču organizatori prognozē, ka šoreiz sabiedrības atsaucība un dalībnieku skaits būs krietni plašāks.
Kopš kara sākuma Latvijas sabiedrība ir sniegusi ievērojamu atbalstu Ukrainai, pieņemot bēgļus, ziedojot līdzekļus, vedot humāno palīdzību un atbalstot Ukrainas tautu dažādos veidos. Protesta organizatori uzskata, ka līdztekus sniegtajam atbalstam nav pieļaujams, ka Latvijas transporta infrastruktūra joprojām tiek izmantota Krievijas graudu tranzītam.
Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.
Organizatori uzsver, ka, Krievijai zaudējot vairākus iepriekš izmantotos graudu eksporta un tranzīta maršrutus, katrs saglabātais tranzīta koridors kļūst arvien nozīmīgāks. Tādēļ Latvijai nevajadzētu kļūt par vienu no pēdējām valstīm, kas nodrošina šādu kravu transportēšanu.
Akcija notiks sestdien, 7. novembrī, no plkst. 11 līdz 14 lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirgotāja SIA "Amazone" filiāles teritorijā Madonas ielā, Jēkabpilī.
Jau ziņots, ka Jēkabpilī 17. septembrī zemnieku saimniecības "Kalves" organizētajā akcijā aptuveni 50 transportlīdzekļu protestēja pret Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītu. Saskaņā ar Valsts policijas sniegto informāciju pilsētas ielās devās 34 traktortehnikas vienības, 14 vieglie transportlīdzekļi un trīs kravas automašīnas.
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Tāpat vēstīts, ka šogad deviņos mēnešos graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju pieaudzis 2,3 reizes salīdzinājumā ar 2025. gada deviņiem mēnešiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.
Šogad deviņos mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvestas 689 995 tonnas graudaugu, kamēr pērn deviņos mēnešos tika izvestas 303 306 tonnas.
Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad deviņos mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 131 417 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.
Kalve kopā ar Atmodas laika līderi Daini Īvānu un citām personām darbojas Jēkabpils latviešu biedrības valdē. Kalve ir arī zemessargs, tomēr, ņemot vērā prokuratūras celto apsūdzību par lielgabala nolaupīšanā no padomju memoriāla, viņš atstādināts no zemessarga amata pienākumu pildīšanas. Toreizējais Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" saraksta līderis Kalve 2013. gada jūnijā kļuva par Krustpils novada domes priekšsēdētāju un šo amatu ieņēma līdz 2015. gada janvārim.
Kalve ir arī viens no brīvprātīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri karo Ukrainas pusē.