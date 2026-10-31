VIDEO: “Mums vajag darītājus, nevis runātājus!” Dainis Kalns ieskicē deviņdesmito gadu Latviju pavisam citās krāsās
Ciklā “Latvija 2035” saruna ar ārstu, Siguldas Opermūzikas svētku iedzīvinātāju Daini Kalnu, kura pieredze palīdz ieraudzīt deviņdesmito gadu Latviju citā gaismā, bet uz nākotni raudzīties ar piesardzīgu optimismu.
Deviņdesmito gadu sākuma ideālisma vilnis
Dainim Kalnam deviņdesmito gadu sākums un Trešās atmodas pacēlums palicis atmiņā kā periods, kad sabiedrību virzīja patiesa iekšējā degsme, nevis aprēķins. Viņš atgādina par leģendāro 2. Tautas frontes kongresu, kas ievilcies līdz pat pieciem rītā. Šis laiks Kalnam sākās ar Garīguma liceja izveidi, kurā izdevās pulcēt tā laika vadošos inteliģences prātus – Albertu Belu, Zigmundu Skujiņu, Regīnu Ezeru un daudzus citus. Toreizējā sabiedriskā enerģija prasīja kaut ko vairāk par ikdienu, un no tās dabiski izauga doma par operas iedzīvināšanu Siguldas pilsdrupās 1993. gadā. Ieceri vajadzēja būvēt teju no nulles.
Toreizējā Latvijas Nacionālās operas vadība kategoriski atteicās piedalīties šādā iniciatīvā, dēvējot Daini Kalnu par nepieredzējušu avantūristu, tomēr diriģents Aleksandrs Viļumanis uzņēmās vadīt pirmo iestudējumu. Tā kā sponsori pirmajam gadam neatvēlēja ne graša, vajadzīgos līdzekļus Kalns sagrabināja no radiem un draugiem. Līdzīga aina bija vietējās varas gaiteņos – ievēlēts Rīgas rajona padomē ar milzīgu iedzīvotāju atbalstu, Dainis Kalns kopā ar citiem deputātiem strādāja no darba brīvajā laikā, neprasot par to ne santīma. Bija jāglābj vietējā slimnīca no slēgšanas, jārisina praktiskas problēmas, un tas tika darīts ar pārliecību, ka valsts atjaunošana ir katra paša atbildība.
Personības Latvijas politikā
Atskatoties uz deviņdesmitajiem gadiem ar laika distanci, Dainis Kalns uzsver milzīgo atšķirību starp toreizējiem lēmumu pieņēmējiem un nākamajām politiķu paaudzēm. Tas bija laiks, kad parlamentā un pašvaldībās atradās cilvēki ar reālu, pārbaudītu autoritāti savā nozarē. “Toreiz, 1990. gada 4. maijā, visi deputāti bija spilgtas personības, kurām aiz muguras bija reāls darbs un autoritāte,” viņš atgādina toreizējo standartu.
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Tomēr šis personību un ideālistu laikmets neturpinājās ilgi. Dainis Kalns neslēpj vilšanos par to, kā sākotnējo entuziasmu pamazām nomainīja cīņa par ietekmes jomām. Viņš atceras savu vēlāko pieredzi partijā “Jaunais laiks”, kur sākotnējās reformas un principiālie iebildumi pret nepārdomātiem lielajiem projektiem atdūrās pret shēmām un varas pārdali. Vērtējot šīs pārmaiņas, Dainis Kalns norāda, ka deviņdesmito gadu romantiku izkonkurēja cīņa par vietām valdēs un naudas plūsmām, kā rezultātā politiskajā telpā principiālu ideju aizstāvības vietā iestājās amatu tirgošana.
Runātāji darītāju vietā
Pievēršoties mūsdienām, sarunā iezīmējas asa vilšanās par pašreizējās valsts pārvaldes nespēju uzņemties atbildību un novest lietas līdz galam. Dainis Kalns norāda uz rīcības cilvēku trūkumu varas gaiteņos, kur dominējošo lomu pārņēmuši teorētiķi. “Šodien spilgtu personību vietā nākuši tie, kuri prot labi runāt, – sociologi un politologi. Bet valstij ir vajadzīgi reāli darbi un atbildība,” viņš saka. Šo prakses deficītu viņš raksturo ar faktu, ka ministru vidū nav cilvēku, kuri paši būtu radījuši kādu dzīvotspējīgu projektu, riskējot ar personīgajiem līdzekļiem, tādēļ viņiem trūkst elementāras izpratnes par saimnieciskiem procesiem.
Šī neizpratne tiešā veidā atspoguļojas valsts budžeta izlietojumā, kur milzīgi resursi tiek novirzīti bezgalīgiem procesiem, nevis taustāmam rezultātam. Dainis Kalns lieto spilgtu salīdzinājumu: “Mums valstī ir jāiemācās maksāt par akas izrakšanu, nevis tikai par akas rakšanas procesu un labiem plāniem, kas paliek nerealizēti uz papīra.” Šīs bezatbildīgās plānošanas sekas redzamas tādos projektos kā “Rail Baltica”, kur nepārdomātu saistību dēļ valsts nonākusi milzīgā finansiālā slogā, kamēr gadiem pārbaudītiem nacionālās kultūras projektiem un reāliem sabiedrības dzinējspēkiem institūcijas bieži vien pagriež muguru. Tomēr Dainis Kalns asi noraida vaimanāšanu par sliktiem laikiem, uzsverot, ka materiālās labklājības ziņā Latvija nekad nav dzīvojusi tik pārticīgi kā patlaban, tikai šie resursi tiek apsaimniekoti neprasmīgi.
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Nākotnes vīzija
Iezīmējot ceļu uz 2035. gadu, Dainis Kalns uzsver, ka Latvija nevarēs noturēties starptautiskajā konkurencē, ja turpinās paļauties tikai uz iekšējo patēriņu un birokrātisku procesu uzturēšanu. Vienīgais ceļš uz patiesu neatkarību un labklājību ir valsts spēja radīt un eksportēt produktus ar augstu pievienoto vērtību. “Mums Latvijā ies patiesi labi tad, kad mums būs sava “Nokia”, kad mēs maksimāli attīstīsim gaišākās galvas, lai aiz muguras būtu pašu radīti produkti, kurus pirks visa pasaule,” viņš formulē nākotnes stratēģisko uzdevumu.
Sarunā izkristalizējas doma, ka nepieciešams kardināli mainīt politisko domāšanu un nojaukt barjeras, kas liedz pieredzējušiem uzņēmējiem un praktiķiem iesaistīties valsts pārvaldē, un ka nākotnes Latvijai ir vajadzētu atgriezties pie Atmodas laika drosmes un mērķtiecības, kur vārdus apliecina padarīti darbi un spēja domāt vairākus soļus uz priekšu.
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.