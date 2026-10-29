VIDEO: Ar “Bentley” nepietika! Vecrīgā garnadži pēc luksusa auto apzagšanas ielien arī neaizslēgtā “Opel”
Rīgas pašvaldības policija (RPP) Vecrīgā aizturējusi divus vīriešus, kuri apzaga "Bentley" markas automašīnu un mēģināja slēpties citā, neaizslēgtā spēkratā, informēja RPP.
Notikumi risinājās 21. oktobrī īsi pirms plkst. 22, kad RPP videonovērošanas centra darbinieki pamanīja divu personu aizdomīgu rīcību. Viens no vīriešiem novēroja apkārtni, kamēr otrs pārmeklēja "Bentley" salonu. Aizdomas par zādzību pastiprināja fakts, ka vīrietis mašīnu pameta pa aizmugurējām durvīm, turklāt transportlīdzeklim ieslēdzās signalizācija.
Kā fiksēts kamerās, pēc zādzības abas personas turpināja pārbaudīt arī citus ielā novietotos transportlīdzekļus, līdz atrada neaizslēgtu "Opel" markas automašīnu un tajā iekāpa.
Uz notikuma vietu nekavējoties tika nosūtīta tuvākā RPP ekipāža, kas ieradās adresē un vienu no vīriešiem turpat aizturēja. Otra persona metās bēgt, tāpēc pakaļdzīšanās operācijā tika iesaistīta vēl viena policijas ekipāža. Operatīvi sekojot videonovērošanas centra norādēm par bēgļa pārvietošanās maršrutu, policisti pēc neilga brīža panāca un aizturēja arī otro vīrieti. Abi aizturētie nodoti Valsts policijai turpmākai izmeklēšanai un procesuālo darbību veikšanai.