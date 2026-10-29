Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki nonākuši izmeklētāju redzeslokā saistībā ar psihotropo vielu apriti
Iekšējās drošības birojs (IDB) nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP) nodarbinātajiem - ārstniecības personu un amatpersonu - par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar psihotropo vielu apriti, informēja IDB.
IDB oktobra otrajā pusē Rīgas Austrumu prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret IeVP nodarbināto ārstniecības personu par recepšu izrakstīšanu psihotropās vielas saņemšanai bez medicīniskās nepieciešamības, psihotropu vielu saturošu medikamentu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu, kā arī par mēģinājumu pāri Latvijas robežai pārvietot psihotropās vielas.
Vienlaikus prokuratūrai rosināts sākt arī kriminālvajāšanu pret kādu IeVP amatpersonu, kura uzkūdīja pārvaldē nodarbināto ārstniecības personu izrakstīt receptes psihotropas vielas saņemšanai bez medicīniskās nepieciešamības.
IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā noskaidroja, ka pārvaldē nodarbinātā ārstniecības persona pēc IeVP amatpersonas pieprasījuma vairākkārt izrakstīja īpašās receptes uz dažādu personu vārdiem, lai amatpersona saņemtu medikamentus, kas satur psihotropās vielas, nepastāvot medicīniskai nepieciešamībai tos saņemt.
Vienlaikus pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka IeVP nodarbinātā ārstniecības persona neatļauti iegādājās un savā dzīvesvietā glabāja medikamentus, kas satur psihotropās vielas.
IDB pērn maijā aizturēja ārstniecības personu, tai mēģinot pārvietot psihotropās vielas pāri Latvijas robežai.
Procesuālo darbību laikā pie aizturētās personas izņemti skaidras naudas līdzekļi vairāk nekā 10 000 eiro un 1000 ASV dolāru apmērā, kas kriminālprocesā arestēti.
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Pirmstiesas izmeklēšanas laikā abas personas pārtrauca darba tiesiskās attiecības IeVP.
Noziedzīgais nodarījums atklāts sadarbībā ar IeVP.