Ne visās ceļa šķērsošanas vietās gājējiem ir priekšroka: LVC skaidro būtisku atšķirību
Ne visās vietās, kas paredzētas ceļa šķērsošanai, gājējiem ir priekšroka attiecībā pret transportlīdzekļiem. Vietās, kur ir intensīva automašīnu satiksme, bet salīdzinoši neliela gājēju plūsma, ierasto gājēju pāreju vietā arvien biežāk tiek ierīkotas īpašas pāriešanas vietas. Tajās gājēji drīkst šķērsot brauktuvi, taču viņiem nav priekšrokas, skaidro VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
LVC norāda, ka pie intensīvas transportlīdzekļu kustības un nelielas gājēju plūsmas pāriešanas vietas ir drošāks risinājums nekā tradicionālās gājēju pārejas.
Gājēju pārejas ir droši ierīkot vietās, kur gājēju kustība ir regulāra un pietiekami intensīva. Savukārt vietās, kur gājēju ir maz, šāds risinājums var radīt papildu riskus.
Proti, autovadītāji, kuri ikdienā uz gājēju pārejām reti sastop gājējus, ar laiku var pārstāt rēķināties ar viņu klātbūtni. Tikmēr gājēji, būdami pārliecināti par savu priekšroku, ne vienmēr pārliecinās, vai netuvojas transportlīdzekļi. Šādos apstākļos palielinās ceļu satiksmes negadījumu risks.
Ar ko pāriešanas vieta atšķiras no gājēju pārejas?
LVC skaidro, ka pāriešanas vietās gājējiem ir nodrošināta iespēja šķērsot autoceļu, taču atšķirībā no gājēju pārejām viņiem nav priekšrokas. Tāpēc pirms brauktuves šķērsošanas nepieciešams pārliecināties, ka netuvojas transportlīdzekļi un ceļu iespējams šķērsot droši.
Šādās vietās infrastruktūra tiek īpaši pielāgota gājēju vajadzībām, novēršot fiziskus šķēršļus. Piemēram, drošības barjerās tiek veidoti pārrāvumi, pazeminātas betona apmales un nepieciešamības gadījumā ierīkots apgaismojums.
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Savukārt uz autoceļiem ar atdalītām brauktuvēm starp tām var tikt uzstādīts īpašs aprīkojums, kas palīdz organizēt gājēju kustību.
Kur Latvijā jau ierīkotas pāriešanas vietas?
LVC informē, ka šādi risinājumi jau ieviesti daudzviet valsts autoceļu tīklā. Pēdējo septiņu gadu laikā pāriešanas vietas ierīkotas uz Daugavpils šosejas (A6) Skrīveros, Naujenē un Lielvārdē, uz Liepājas šosejas (A9) Kaķeniekos un pie Dzilnuciema, kā arī uz Valmieras šosejas (A3) Stalbē.
Tāpat pāriešanas vietas izveidotas uz Rīgas apvedceļa (A5) pie autobusa pieturas «Beberbeķi» un autoceļu Lapenieki–Ķekava–Ģūģi (P137) un Ķekava–Skaistkalne (P89) rotācijas aplī.
Šogad jaunas pāriešanas vietas ierīkotas arī Ogres novada Tīnūžos – autoceļu Ulbroka–Ogre (P5) un Inčukalns–Ropaži–Ikšķile (P10) apļveida satiksmes mezglā, kā arī uz autoceļa Ulbroka–Ogre.
LVC skaidro, ka vēsturiski izveidotās gājēju pārejas šajās vietās vairs neatbilda pašreizējai satiksmes situācijai un pasliktināja drošību.
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Uz autoceļa Ulbroka–Ogre ir intensīva transportlīdzekļu kustība, savukārt gājēju plūsma ir neliela. Arī pasažieru skaits sabiedriskā transporta pieturās nav liels.
Tādēļ šajās vietās gājējiem ceļš jāšķērso īpaši ierīkotajās pāriešanas vietās, vispirms pārliecinoties, ka netuvojas transports, jo priekšroka viņiem nav paredzēta.
Jaunās pāriešanas vietas Tīnūžos ir apgaismotas. Turklāt gar autoceļu Ulbroka–Ogre posmā no Tīnūžiem līdz Ogrei, no 19,87. līdz 23,05. kilometram, izbūvēta arī gājējiem un velosipēdistiem paredzēta infrastruktūra.
LVC atgādina, ka gājēju pāreja un pāriešanas vieta nav viens un tas pats. Lai gan abas paredzētas brauktuves šķērsošanai, satiksmes dalībnieku priekšroka tajās atšķiras. Tādēļ gājējiem ir būtiski pievērst uzmanību konkrētās vietas satiksmes organizācijai un pirms došanās pāri ceļam pārliecināties par drošību.