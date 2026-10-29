14. Saeimas pēdējā sēde
Šodien uz pēdējo sēdi šajā sasaukumā pulcējās 14. Saeimas deputāti.
FOTO. viena ēra noslēdzas: 14. Saeima aizvada savu pēdējo sēdi
Četri gadi, simtiem sēžu, tūkstošiem balsojumu un ne mazums politisku domstarpību – 14. Saeimas darba posms ir noslēdzies. Ceturtdien deputāti pēdējo reizi pulcējās šajā parlamenta sasaukumā, lai atskatītos uz paveikto un atvadītos no aizvadītajiem četriem gadiem.
Noslēdzot 14. Saeimas darbu, parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) ceturtdien aicināja deputātus saglabāt cieņu pret Saeimu un demokrātiskajām vērtībām, uzsverot, ka valsts vienmēr ir lielāka par jebkuru partiju, frakciju vai Saeimas sasaukumu.
Savā pēdējā uzrunā šī sasaukuma Saeimas sēdē Mieriņa norādīja, ka aizvadītie četri gadi nav bijuši vienkārši un ir prasījuši daudz darba, pacietības un kompromisu, tomēr deputāti ir spējuši turpināt dialogu arī brīžos, kad viedokļi atšķīrušies.
Saeimas priekšsēdētāja atgādināja, ka 14. Saeimas darbības laikā aizvadītas 219 sēdes, notikuši 7911 balsojumi, pieņemti 1060 likumi un notikušas 3555 komisiju sēdes. Viņa uzsvēra, ka Saeima ir sabiedrības spogulis, kurā vislabāk redzams, kāda bijusi un kāda ir Latvijas valsts.
Mieriņa pateicās deputātiem par ieguldījumu parlamentārisma, demokrātijas un Latvijas valsts stiprināšanā, norādot, ka ikviens parlamentārietis četru gadu laikā ir atstājis savu nospiedumu, neatkarīgi no tā, vai tas bijis redzams pieņemtos likumos, iniciatīvās vai debatēs. Viņa uzsvēra, ka demokrātijā nav mazu vai lielu mandātu, bet ir vēlētāju uzticēšanās, kas piešķirta uz noteiktu laiku.
Deputātiem, kuri darbu Saeimā turpinās arī nākamajā sasaukumā, Mieriņa novēlēja saglabāt spēju sadzirdēt ne tikai savus vēlētājus, bet arī tos, kuri domā citādi, kā arī cienīt Saeimas tradīcijas un cilvēkus, kuru vārdā tiek pieņemti lēmumi.
Vienlaikus viņa norādīja, ka sabiedrība mainās un pie Saeimas durvīm klauvē jauna paaudze ar savu skatījumu un gaidām no politikas, tādēļ politiķiem jāspēj to sadzirdēt un dot vietu jaunajiem. Mieriņa uzsvēra, ka neviens politiķis nav neaizstājams, jo deputāti parlamentā strādā noteiktu laiku, kamēr Latvija, demokrātija un cilvēki, kuru labā tiek strādāts, paliek.
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Uzrunas noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja vēlēja deputātiem izdošanos gan politiskajā darbā, gan personīgajos izaicinājumos, kā arī citēja rakstnieku un lektoru Nīlu Donaldu Velšu, sakot, ka īstens līderis nav tas, kuram ir visvairāk sekotāju, bet gan tas, kurš rada visvairāk līderu. Uzrunu Mieriņa noslēdza ar novēlējumu: "Saules mūžu Latvijai!"
14. Saeimas pilnvarām noslēdzoties, darbu parlamentā pārņems jaunievēlētie 15. Saeimas deputāti, kuriem turpmākos četrus gadus būs jāpieņem valstij nozīmīgi lēmumi.